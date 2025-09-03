RPP szykuje obniżki stóp procentowych: ile możesz zyskać na racie kredytu?

Cięcie stóp procentowych to obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Werdykt poznamy już 3 września. Jeśli dojdzie do łagodzenia polityki monetarnej, to znowu powody do zadowolenia będą mieli kredytobiorcy. Gorzej będzie z oszczędzającymi, którym banki oferują depozyty z coraz niższym oprocentowaniem.

Przeczytaj także: Jak obniżka stóp procentowych wpłynie na wysokość rat kredytu i zdolność kredytową?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kiedy i dlaczego Rada Polityki Pieniężnej może obniżyć stopy procentowe?

Jak zmiana stóp wpłynie na wysokość rat kredytów hipotecznych?

Co cięcia oznaczają dla osób oszczędzających na lokatach i obligacjach?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe WIBOR 3M na tle aktualnej stopy referencyjnej NBP Cięcie stóp procentowych to obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Najnowsze dane wspierają cięcia

Wykruszają się argumenty na „nie”

Raty znowu spadną?

W bieżącym roku raty mogą spaść nawet o 390 złotych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Potencjalna wysokość rat kredytów mieszkaniowych Rata 25-letniego kredytu o zmiennym oprocentowaniu zaciągniętego na kwotę 400 tysięcy złotych może spaść do 2660 zł Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Oszczędzający już dostali po kieszeni