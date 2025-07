Nvidia z miliardowymi szansami w Chinach

Nvidia planuje wznowienie sprzedaży zaawansowanych układów H20 w Chinach, co oznacza istotną zmianę w dotychczasowej polityce handlowej Stanów Zjednoczonych wobec tego kraju. Firma uzyskała od amerykańskich władz zapewnienie o wydaniu niezbędnych zgód eksportowych, które wcześniej były blokowane w ramach restrykcji nałożonych przez administrację Donalda Trumpa. Nowa decyzja otwiera drogę do realizacji zamówień, które dotąd pozostawały w zawieszeniu, i może przynieść Nvidii miliardy dolarów dodatkowych przychodów jeszcze w tym roku.

Zmiana stanowiska Waszyngtonu jest zaskakująca, zwłaszcza że wcześniej administracja USA deklarowała, iż kwestie eksportu chipów H20 nie będą podlegały negocjacjom. Ruch ten wydaje się jednak wpisywać w szerszy kontekst polityczny i sygnalizować próbę ocieplenia napiętych relacji amerykańsko-chińskich. W kuluarach dyplomatycznych coraz częściej mówi się o możliwości zorganizowania jeszcze w tym roku spotkania prezydenta Donalda Trumpa z przewodniczącym Xi Jinpingiem, co może nadać nową dynamikę relacjom między dwoma największymi gospodarkami świata.Decyzja o wznowieniu sprzedaży chipów H20 została pozytywnie przyjęta zarówno przez inwestorów, jak i przez rynek technologiczny. Akcje chińskich firm technologicznych, takich jak Alibaba, zyskały na wartości – notując wzrosty sięgające 6%. Wzrosły również kontrakty terminowe na Nasdaq, odzwierciedlając optymizm inwestorów wobec przyszłych wyników sektora AI. Ponowne otwarcie dostępu do najnowszych układów Nvidii stwarza duże możliwości dla chińskich firm pracujących nad rozwojem sztucznej inteligencji, takich jak Alibaba, Baidu czy DeepSeek, które dotąd musiały polegać na mniej zaawansowanych lub krajowych rozwiązaniach.CEO Nvidii, Jensen Huang, wielokrotnie krytykował amerykańskie ograniczenia eksportowe, argumentując, że w praktyce wzmacniają one pozycję konkurentów – zwłaszcza Huawei – i ograniczają dostęp do rynku dla firm takich jak Nvidia. Jego stanowisko znajduje teraz odzwierciedlenie w zmianie kierunku polityki, która może przynieść korzyści zarówno firmie, jak i szerszemu rynkowi AI, w tym również graczom z USA, dzięki rozbudowie globalnego popytu.Choć szczegóły i trwałość tej decyzji pozostają niejasne, jej potencjalny wpływ jest ogromny. Odblokowanie sprzedaży chipów H20 może nie tylko zrewolucjonizować krajobraz technologiczny w Chinach, ale również stać się punktem zwrotnym w polityce gospodarczej USA wobec Państwa Środka. Oznacza to istotne przetasowanie zarówno w światowej rywalizacji technologicznej, jak i w kształtowaniu przyszłych relacji między dwoma kluczowymi graczami globalnej sceny polityczno-ekonomicznej.