Fed odporny na presję polityczną?

Lorie Logan, prezes oddziału Rezerwy Federalnej w Dallas, opowiedziała się za utrzymaniem restrykcyjnej polityki monetarnej, podkreślając, że stopy procentowe powinny pozostać na wyższym poziomie jeszcze przez pewien czas. Jej zdaniem tylko w ten sposób możliwe będzie trwałe sprowadzenie inflacji do celu wyznaczonego przez Fed. Choć Logan nie wyklucza wcześniejszego cięcia stóp w przypadku dalszego osłabienia inflacji i pogorszenia sytuacji na rynku pracy, przestrzega przed nadmiernym optymizmem, jaki pojawił się po serii korzystnych danych inflacyjnych. Jak zaznaczyła, podobne epizody w przeszłości często kończyły się rozczarowaniem.

Mimo że przez pięć ostatnich miesięcy inflacja była słabsza od oczekiwań, Logan uważa, że w czerwcu preferowany przez Fed wskaźnik inflacji może przyspieszyć. Wpływ na to mogą mieć m.in. nowe cła, których koszty są stopniowo przerzucane na konsumentów. To właśnie niepewność związana z konsekwencjami polityki handlowej sprawia, że Fed przyjmuje podejście „wait and see” – wstrzymując się z decyzjami dotyczącymi stóp procentowych i analizując rozwój sytuacji.Taka postawa przedstawicieli Fed, w tym Logan, wywołuje istotne konsekwencje dla rynków finansowych. Utrzymywanie restrykcyjnej polityki pieniężnej i dłuższy okres wysokich stóp procentowych może prowadzić do wzrostu rentowności obligacji skarbowych oraz umocnienia dolara amerykańskiego. Z kolei wyższe rentowności obligacji mogą skłaniać inwestorów do przesunięcia kapitału z rynku akcji do rynku długu, co może skutkować osłabieniem indeksów giełdowych.Ponadto, niepewność co do przyszłej polityki Fed może zwiększyć zmienność na rynkach finansowych. Inwestorzy będą szczególnie wrażliwi na publikacje danych dotyczących inflacji, rynku pracy oraz polityki handlowej, które mogą zmieniać oczekiwania dotyczące przyszłych decyzji monetarnych. Ewentualny wzrost inflacji wywołany nowymi cłami może dodatkowo zaostrzyć oczekiwania inwestorów wobec dalszego utrzymania restrykcyjnej polityki monetarnej.Od początku roku Rezerwa Federalna nie dokonała żadnych zmian stóp procentowych. W czerwcu połowa z 19 członków FOMC prognozowała jednak, że jeszcze w tym roku możliwe są dwie obniżki. Druga połowa członków komitetu pozostała bardziej ostrożna, co wynika z różnic w ocenie wpływu ceł na poziom cen i kondycję gospodarki. Taki rozłam wśród decydentów Fed dodatkowo zwiększa niepewność na rynkach, powodując okresowe wahania notowań aktywów finansowych.Logan stanowczo podkreśliła również znaczenie niezależności Rezerwy Federalnej w prowadzeniu polityki pieniężnej. Jej zdaniem zbyt szybkie obniżki stóp mogą chwilowo wspomóc zatrudnienie, ale w dłuższej perspektywie grożą narastaniem inflacji. Taka retoryka, szczególnie wobec nacisków ze strony prezydenta Trumpa na szybkie luzowanie polityki pieniężnej, sygnalizuje inwestorom, że Fed będzie odporny na presję polityczną, co może przyczynić się do stabilizacji oczekiwań rynkowych w średnim okresie. Od początku lipca, para walutowa EURUSD straciła na wartości ponad 1.6%.