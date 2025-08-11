eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeChipy AI wracają do Chin

Chipy AI wracają do Chin

2025-08-11 12:22

Nvidia i AMD zawarły bezprecedensową umowę z rządem Stanów Zjednoczonych, na mocy której będą przekazywać 15% przychodów z chińskiej sprzedaży swoich zaawansowanych chipów AI w zamian za licencje eksportowe. Porozumienie obejmuje m.in. modele Nvidia H20 i AMD MI308, które dotychczas objęte były restrykcjami wynikającymi z amerykańskich zasad kontroli eksportu.

Przeczytaj także: Bliski Wschód nowym centrum AI?

Mechanizm ten jest elementem strategii prezydenta Donalda Trumpa, polegającej na uzyskiwaniu wymiernych korzyści finansowych w zamian za ustępstwa handlowe. Eksperci podkreślają, że wprowadzenie selektywnego "podatku eksportowego" tego rodzaju nie ma precedensu w historii amerykańskiej polityki handlowej.

Z perspektywy bezpieczeństwa narodowego pojawiają się jednak istotne wątpliwości. Porozumienie może osłabić argumenty USA dotyczące ograniczeń eksportowych, a także skomplikować współpracę z sojusznikami w zakresie kontroli przepływu zaawansowanych technologii. W samych Chinach umowa nie spotkała się z entuzjazmem. Pekin wykazuje ograniczone zainteresowanie importem modelu H20, a państwowe media krytykują amerykańskie chipy, zarzucając im niską wydajność i rzekome luki bezpieczeństwa.

Potencjalne skutki finansowe są znaczące. Przed wprowadzeniem ograniczeń sprzedaż Nvidii w Chinach mogła przekraczać 7 mld USD w jednym kwartale, co w warunkach nowego mechanizmu oznaczałoby dla amerykańskiego budżetu wpływy rzędu około 1 mld USD kwartalnie. Dla AMD złagodzenie restrykcji mogłoby przełożyć się na przychody rzędu 3–5 mld USD w 2025 r. Jednocześnie chińscy producenci, tacy jak Huawei z serią Ascend, systematycznie zwiększają swój udział w rynku, już teraz zaspokajając 20–30% krajowego zapotrzebowania na zaawansowane procesory AI.

Można odnieść wrażenie, że porozumienie ma dwoisty charakter. Mechanizm ten stanowi istotną kartę przetargową USA w negocjacjach z Chinami, ale może jednocześnie ograniczyć ekspansję Nvidii i AMD na największym rynku importerów chipów na świecie. Warto pamiętać, Stany Zjednoczone potrzebują dodatkowych wpływów podatkowych, jednak chińskie oskarżenia o „backdoory” w amerykańskich chipach mogą być częścią szerszej strategii nacisku politycznego. W efekcie porozumienie, choć potencjalnie bardzo lukratywne dla budżetu USA, niesie ze sobą zarówno poważne ryzyka geopolityczne, jak i niepewność co do jego długoterminowych skutków dla pozycji amerykańskich firm technologicznych w Chinach.
Przeczytaj także: Fed ograniczy skup obligacji? Fed ograniczy skup obligacji?

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: Nvidia, AMD, USA

Przeczytaj także

Jak Fed wpływa na rynek nieruchomości?

Jak Fed wpływa na rynek nieruchomości?

AMD mógł przejąć NVIDIę

AMD mógł przejąć NVIDIę

Fuzja ATI i AMD korzystna dla Nvidii

Fuzja ATI i AMD korzystna dla Nvidii

Intel zainwestuje w akcje Nvidii

Intel zainwestuje w akcje Nvidii

AMD wykupuje ATI

AMD wykupuje ATI

Czy leki stanieją? Rynek farmaceutyczny już płaci cenę

Czy leki stanieją? Rynek farmaceutyczny już płaci cenę

Rekordowe cła, ale Wall Street rośnie

Rekordowe cła, ale Wall Street rośnie

Trump podnosi cła

Trump podnosi cła

Brak sygnału cięcia stóp we wrześniu. Rosną napięcia i podziały wewnętrzne w Fed

Brak sygnału cięcia stóp we wrześniu. Rosną napięcia i podziały wewnętrzne w Fed

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Artykuły promowane

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Długi Polaków wynoszą 84,7 mld zł

Długi Polaków wynoszą 84,7 mld zł

Długi Polaków na rekordowym poziomie 83,6 mld zł

Długi Polaków na rekordowym poziomie 83,6 mld zł

Gold Butter Index, czyli inflacja od kuchni. Sprawdź porównanie cen masła i złota w ostatniej dekadzie

Gold Butter Index, czyli inflacja od kuchni. Sprawdź porównanie cen masła i złota w ostatniej dekadzie

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe V 2025 r.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe V 2025 r.

Rynek kredytów hipotecznych w 2008 roku

Rynek kredytów hipotecznych w 2008 roku

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie OC, assistance samochodowe. Jakie jeszcze ubezpieczenie może Ci się przydać za granicą?

Ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie OC, assistance samochodowe. Jakie jeszcze ubezpieczenie może Ci się przydać za granicą? REKLAMA

Obowiązkowy odbiór faktur w KSeF dla wszystkich firm (także MŚP) od 1 lutego 2026

Obowiązkowy odbiór faktur w KSeF dla wszystkich firm (także MŚP) od 1 lutego 2026

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Leasing samochodu spalinowego mniej opłacalny – nadchodzą zmiany w podatkach 2026

Leasing samochodu spalinowego mniej opłacalny – nadchodzą zmiany w podatkach 2026

Inflacja spada, kredyty hipoteczne tanieją – perspektywy dla rynku mieszkaniowego

Inflacja spada, kredyty hipoteczne tanieją – perspektywy dla rynku mieszkaniowego

Małe miasta i parki handlowe napędzają rozwój rynku handlowego

Małe miasta i parki handlowe napędzają rozwój rynku handlowego

Awans wewnętrzny czy rekrutacja zewnętrzna? Jak wybrać najlepszą strategię HR

Awans wewnętrzny czy rekrutacja zewnętrzna? Jak wybrać najlepszą strategię HR

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: