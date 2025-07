UE szykuje odpowiedź na amerykańskie restrykcje

Unia Europejska zdecydowała się przedłużyć zawieszenie ceł odwetowych wobec Stanów Zjednoczonych do 1 sierpnia, dając tym samym szansę na dalsze negocjacje handlowe. Choć Bruksela deklaruje wolę porozumienia, przygotowuje się również na ewentualną eskalację sporu. W tym celu opracowano pakiet potencjalnych ceł obejmujących towary o łącznej wartości około 72 mld euro oraz rozważane są kontrole eksportu. UE rozważa także współpracę z innymi państwami, które również zostały dotknięte amerykańskimi restrykcjami handlowymi - w tym z Kanadą i Japonią. Równocześnie podejmuje działania zmierzające do zacieśnienia relacji gospodarczych z Indiami oraz państwami regionu Azji i Pacyfiku.

Choć w arsenale unijnym znajduje się także narzędzie przeciwdziałania przymusowi gospodarczemu (ACI), jego użycie zarezerwowane jest na sytuacje o wyjątkowym charakterze i obecnie nie jest planowane. Tymczasem po stronie amerykańskiej prezydent Donald Trump wystosował groźbę wprowadzenia 30-procentowych ceł na szeroką gamę produktów importowanych z UE – od stali, aluminium i samochodów, po miedź, leki i półprzewodniki. Cła miałyby wejść w życie od sierpnia, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie handlowe. Trump skierował również oficjalne listy do swoich partnerów handlowych, wzywając do renegocjacji obowiązujących warunków – podobne pisma otrzymały m.in. Meksyk i Kanada.Negocjacje między Brukselą a Waszyngtonem są kontynuowane, jednak utknęły w kluczowych obszarach, takich jak taryfy na samochody i produkty rolne. UE stara się wynegocjować maksymalny poziom cła na eksport rolny w wysokości 10% oraz zabiega o preferencyjne traktowanie wybranych sektorów, m.in. przemysłu lotniczego i sprzętu medycznego. Z kolei strona amerykańska proponuje 17-procentowe cła na produkty rolne i chce utrzymać wysokie, 50-procentowe taryfy na stal i aluminium.W obliczu możliwej eskalacji sporu handlowego ekonomiści ostrzegają przed negatywnymi skutkami dla gospodarki. Według szacunków Goldman Sachs, w przypadku realizacji pełnego pakietu ceł, produkt krajowy brutto strefy euro może skurczyć się łącznie o 1.2% do końca 2026 roku. Choć niektórzy eksperci oceniają działania Trumpa jako element strategii negocjacyjnej, ryzyko pogłębienia konfliktu pozostaje realne i może wywołać długofalowe skutki dla globalnego handlu.