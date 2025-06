Waloryzacja 2025. O 566,6 mld zł więcej na kontach emerytów

W wyniku tegorocznej waloryzacji stan kont i subkont przyszłych emerytów powiększył się o 566,6 mld zł. Kapitał zgromadzony na kontach ubezpieczonych wzrósł o 14,41 proc., a na subkontach - o 9,49 proc. - poinformował ZUS.

Co roku w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzuje stan kont i subkont osób ubezpieczonych. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia emerytury, a więc wprost przełożą się na wysokość przyszłego świadczenia – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe ZUS zwaloryzował konta i subkonta ubezpieczonych O 566,6 mld zł zwiększył się stan kont i subkont osób ubezpieczonych w wyniku rocznej waloryzacji składek.

Celem waloryzacji jest zachowanie wartości pieniądza i utrzymanie siły nabywczej przyszłych świadczeń.Do waloryzacji ZUS przyjął kwoty środków zapisanych na koncie ubezpieczonego, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie zapisane na 31 stycznia 2024 r. oraz wskaźniki: 114,41 proc. dla składek emerytalnych oraz kapitału początkowego i 109,49 proc. dla środków na subkoncie.Tegoroczna czerwcowa waloryzacja konta dotyczy ponad 26,1 mln osób, a subkonta przeszło 22,3 mln osób. Dla blisko 3,7 mln osób zwaloryzowano środki z kapitału początkowego.Przypomnijmy, składki wpłacone do ZUS podlegają corocznej waloryzacji, tj. pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji. Ma to skompensować m.in. inflację za ubiegły rok oraz wzrost funduszu wynagrodzeń, który jest uwzględniany przy obliczaniu składek.Dane z dokonanej waloryzacji jeszcze w czerwcu będą widoczne dla ubezpieczonych na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Będą one również częścią informacji o stanie konta na 31 grudnia 2024 r., którą ZUS co roku przygotowuje dla każdego ubezpieczonego.