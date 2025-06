W 2024 roku liczba osób zamożnych na świecie (HNWIs - High-Net-Worth Individuals) zwiększyła się o 2,6% - wynika z 29. edycji raportu World Wealth Report 2025, opublikowanego przez Capgemini. Najbardziej dynamicznie rosło grono ultrabogatych (UHNWIs - Ultra-High-Net-Worth Individuals), które powiększyło się o 6,2%. Pod względem przyrostu liczby milionerów przodują Stany Zjednoczone.

Hossa w USA napędza wzrost majątku

W Europie liczba osób zamożnych zmniejszyła się o 2,1% na skutek stagnacji gospodarczej w największych krajach regionu. Tylko w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech ubyło odpowiednio 14 tys., 21 tys. i 41 tys. milionerów. Jednocześnie populacja UHNWIs wzrosła tam o 3,5%, co świadczy o postępującej koncentracji majątku.

Region Azji i Pacyfiku zanotował wzrost HNWIs o 2,7%, choć tempo wzrostu znacząco różniło się w zależności od kraju.

W Ameryce Łacińskiej liczba osób zamożnych spadła aż o 8,5%, głównie z powodu spadku wartości walut i niestabilności fiskalnej. Największe spadki dotyczyły Brazylii (-13,3%) i Meksyku (-13,5%).

Na Bliskim Wschodzie liczba HNWIs zmniejszyła się o 2,1%, co miało związek z niższymi cenami ropy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Wzrost liczby milionerów najwyższy w Stanach Zjednoczonych W Stanach Zjednoczonych liczba milionerów zwiększyła się aż o 562 tysiące – co oznacza wzrost o 7,6% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zmiana pokoleniowa wymusza nowe podejście w zarządzaniu majątkiem

Nadchodzący transfer majątku będzie momentem przełomowym dla całego sektora – komentuje Piotr Siuda, Vice President, Head of Financial Services, Capgemini Polska – choć na świecie przybywa zamożnych osób, aż 81% spadkobierców planuje zmienić firmę zarządzającą swoim majątkiem w ciągu roku lub dwóch od jego otrzymania. Utrata tak dużej grupy niezadowolonych klientów to realne zagrożenie dla branży – dodaje.

W Polsce majątek również coraz bardziej skoncentrowany

Dane pokazują, że chociaż najliczniejszą grupę stanowią osoby z majątkiem do 5 milionów dolarów, to niemal połowa zgromadzonych w Polsce aktywów znajduje się w rękach zaledwie 2% lokalnych HNWIs – wskazuje Piotr Siuda z Capgemini Polska.

Inne wartości, inne potrzeby

Inwestycje alternatywne: aż 88% doradców zauważa, że millenialsi i przedstawiciele pokolenia Z wykazują znacznie większe zainteresowanie aktywami takimi jak private equity czy kryptowaluty, niż ich rodzice z pokolenia baby boomers.

aż 88% doradców zauważa, że millenialsi i przedstawiciele pokolenia Z wykazują znacznie większe zainteresowanie aktywami takimi jak private equity czy kryptowaluty, niż ich rodzice z pokolenia baby boomers. Nowe centra obsługi: połowa doradców finansowych przyznaje, że brak lokalnych struktur wspierających codzienną obsługę klientów – takich jak zespoły operacyjne, zaplecze technologiczne czy zespoły zgodności – w dynamicznie rozwijających się hubach finansowych (np. Singapurze, Hongkongu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Arabii Saudyjskiej) może skłonić zamożnych klientów do przeniesienia swoich środków do firm oferujących większą dywersyfikację, atrakcyjniejsze zwroty z inwestycji i korzystniejsze otoczenie regulacyjne.

połowa doradców finansowych przyznaje, że brak lokalnych struktur wspierających codzienną obsługę klientów – takich jak zespoły operacyjne, zaplecze technologiczne czy zespoły zgodności – w dynamicznie rozwijających się hubach finansowych (np. Singapurze, Hongkongu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Arabii Saudyjskiej) może skłonić zamożnych klientów do przeniesienia swoich środków do firm oferujących większą dywersyfikację, atrakcyjniejsze zwroty z inwestycji i korzystniejsze otoczenie regulacyjne. Usługi szyte na miarę: poza tradycyjnym zarządzaniem finansami, klienci coraz częściej oczekują dodatkowego wsparcia w stylu concierge – np. organizacji luksusowych podróży, dostępu do prywatnej opieki medycznej czy rozwiązań chroniących przed cyberzagrożeniami. Dla wielu z nich to kluczowy element budowania długofalowej relacji z firmą zarządzającą majątkiem.

poza tradycyjnym zarządzaniem finansami, klienci coraz częściej oczekują dodatkowego wsparcia w stylu concierge – np. organizacji luksusowych podróży, dostępu do prywatnej opieki medycznej czy rozwiązań chroniących przed cyberzagrożeniami. Dla wielu z nich to kluczowy element budowania długofalowej relacji z firmą zarządzającą majątkiem. Doświadczenie cyfrowe: doradcy finansowi wskazują, że najważniejszym narzędziem w obsłudze młodych HNWIs są platformy cyfrowe zaprojektowane w sposób kompleksowy, zapewniający całościowy wgląd w sytuację klienta i konkretne rekomendacje. Na dalszym planie znajduje się inteligentna automatyzacja zadań operacyjnych – jak generowanie podsumowań spotkań czy obsługa korespondencji.

Cyfrowy deficyt zwiększa rotację doradców

W Polsce pod koniec 2024 roku mieszkało 20,5 tys. HNWIs. Choć liczebnie daleko nam do krajów Europy Zachodniej, pod względem rozkładu kapitału obserwujemy podobne zjawiska: niemal połowa posiadanych nad Wisłą środków znajduje się w rękach zaledwie 2% najbogatszych przedstawicieli tej grupy. Wzrost zamożności w 2024 roku napędzały sprzyjające warunki stóp procentowych oraz bardzo dobre wyniki amerykańskich giełd. Największy przyrost odnotowano w Ameryce Północnej – liczba osób zamożnych wzrosła tam o 7,3%. W tym samym czasie Europa, Ameryka Łacińska i Bliski Wschód mierzyły się z wyzwaniami makroekonomicznymi, co skutkowało spadkiem liczby HNWIs w tych regionach.Z danych Capgemini wynika, że:Wśród największych rynków zdecydowanym liderem były Stany Zjednoczone, gdzie liczba milionerów zwiększyła się aż o 562 tysiące – co oznacza wzrost o 7,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. W regionie Azji i Pacyfiku wyraźny przyrost odnotowały Indie i Japonia (po 5,6%), gdzie przybyło odpowiednio 20 tys. i 210 tys. osób zamożnych. Dla porównania, w Chinach liczba HNWIs spadła o 1%.Firmy zajmujące się zarządzaniem majątkiem przygotowują się na ogromne zmiany – w ciągu najbliższych 20 lat aż 83,5 biliona dolarów trafi w ręce spadkobierców. To oznacza narodziny nowej generacji HNWIs. Jak pokazuje raport, proces ten będzie przebiegał stopniowo: do końca 2030 roku zmiana pokoleniowa obejmie 30% tej grupy, do 2035 – 63%, a do 2040 roku już 84%.Według danych z raportu, na koniec 2024 roku w Polsce mieszkało 20,49 tys. osób zamożnych, dysponujących łącznym majątkiem o wartości 72,19 mld USD. Zdecydowaną większość stanowili tzw. „millionaires next door” (osoby posiadające aktywa o wartości od 1 do 5 milionów dolarów) – 18,32 tys. osób miało łącznie 34,04 mld USD. W grupie „mid-tier millionaires” (z majątkiem od 5 do 30 milionów dolarów) znalazło się 1,98 tys. Polaków dysponujących kwotą rzędu 19,39 mld USD, a grono „ultrabogatych” („ultra-high-net-worth individuals” – osoby z aktywami przekraczającymi 30 milionów dolarów) liczyło 170 osób, których majątek osiągnął 18,75 mld USD.Nowe pokolenie osób zamożnych przychodzi z zupełnie innymi oczekiwaniami niż ich rodzice. Wymaga to odejścia od klasycznych strategii i szybkiej adaptacji oferty do ich potrzeb. Firmy muszą również zadbać o odpowiednie wsparcie technologiczne dla doradców – w tym dostarczanie rozwiązań opartych o AI, które pomogą utrzymać zarówno klientów, jak i kluczowych pracowników.Na początku 2025 roku HNWIs lokowali już 15% swoich aktywów w inwestycjach alternatywnych – m.in. w funduszach private equity i kryptowalutach. Coraz częściej są też skłonni podejmować ryzyko, by pomnażać majątek – szczególnie widoczne jest to wśród millenialsów i przedstawicieli pokolenia Z. Aż 61% z nich inwestuje w klasy aktywów o wyższym potencjale wzrostu oraz niszowe produkty finansowe.Aby skutecznie przyciągnąć młodsze pokolenie zamożnych klientów, firmy zarządzające majątkiem muszą gruntownie przemyśleć swoją ofertę – zarówno pod kątem produktów, jak i sposobu obsługi. Raport wskazuje kilka kluczowych obszarów wymagających transformacji:Z raportu wynika, że co trzecia osoba pracująca w roli doradcy finansowego odczuwa niezadowolenie z powodu niedostatecznego wsparcia technologicznego ze strony swojej firmy. Przekłada się to nie tylko na spadek efektywności, ale też pogłębia przepaść technologiczną między firmą a potrzebami klientów. Co więcej, aż 62% młodych HNWIs deklaruje, że podążyłoby za swoim doradcą w przypadku jego odejścia do innej firmy. W efekcie lojalność klientów coraz mocniej zależy od utrzymania dobrych relacji z personelem – a to wcale nie jest łatwe.Między innymi z powodu tych zmian sektor wealth management będzie musiał przemyśleć swoje podejście i stworzyć ofertę lepiej dopasowaną do oczekiwań młodszych klientów oraz ich zróżnicowanych potrzeb inwestycyjnych. Kluczem do sukcesu stanie się intuicyjne, spójne środowisko cyfrowe, które nie tylko usprawni pracę doradców, ale też pomoże utrzymać ich zaangażowanie i lojalność – podsumowują autorzy raportu.