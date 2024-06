Waloryzacja 2024. Ponad 500 mld więcej na kontach emerytów

W wyniku tegorocznej waloryzacji stan kont i subkont przyszłych emerytów powiększył się o 521,7 mld zł. To 71 mld więcej niż rok temu.

To są dobre informacje dla przyszłych emerytów. Wyższa kwota składek na emerytalnym koncie oznacza wyższą emeryturę, jaką w przyszłości będzie wypłacał ZUS – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Waloryzacja, która jest przeprowadzana w czerwcu dotyczy osób, które jeszcze nie są emerytami. Waloryzacja marcowa dotyczy zaś osób, które już dostają emeryturę lub rentę – tłumaczy Kowalska-Matis.

Ponad 500 mld więcej na kontach emerytów po waloryzacji Od 1 czerwca 2024 roku składki emerytalne i kapitał początkowy wzrosły o 14,87 proc. a środki zgromadzone na subkoncie o 9,91 proc.

Informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS otrzyma każda osoba urodzona po 1948 r., która choć przez krótki okres była objęta powszechnym systemem zabezpieczenia społecznego, a na jej koncie w ZUS została zapisana choćby jedna składka - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Od 1 czerwca 2024 roku składki emerytalne i kapitał początkowy wzrosły o 14,87 proc. a środki zgromadzone na subkoncie o 9,91 proc. To wskaźniki podobne do tych, jakie były w biegłym roku, kiedy to waloryzacja roczna wyniosła 14,4 proc. dla składek emerytalnych i kapitału początkowego oraz 9,2 proc. dla subkonta.Rzeczniczka podaje, że dzięki waloryzacji osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopisano 66,9 tys. zł. Natomiast, jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan jego konta zwiększył się o 126,4 tys. zł. Wpłynie to bezpośrednio na wysokość świadczeń przyszłych emerytów.W przypadku osoby, która zgromadziła na swoim koncie 450 tys. zł kapitału, tegoroczna waloryzacja składek pozwoli obliczyć emeryturę wyższą nawet o ponad 250 zł (dla osoby w wieku 60 lat) lub ponad 300 zł (dla osoby w wieku 65 lat). Z kolei osoba, która ma na koncie 850 tys. zł, może otrzymać świadczenia wyższe o ok. 480–580 zł.Dane wynikające z przeprowadzonej waloryzacji jeszcze w czerwcu będą widoczne dla ubezpieczonych na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zostaną one również zawarte w informacji o stanie konta ubezpieczonego według stanu na 31 grudnia 2023 r., którą ZUS co roku przygotowuje dla każdego ubezpieczonego. Informację o stanie konta ubezpieczonego otrzyma każda osoba urodzona po 1948 r., która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi, a na jej koncie w ZUS została zapisana choćby jedna składka.Przyszli emeryci, którzy zastanawiają się nad tym czy zakończyć aktywność zawodową, powinni przed podjęciem decyzji - sprawdzić ile, co miesiąc dostaną na swoje konto z ZUS. Kwotę swojej przyszłej emerytury można poznać bardzo łatwo. Wystarczy skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który pozwala obliczyć wysokość emerytury osobom, które chcą sprawdzić, czy opłaca im się przejść na emeryturę w bieżącym roku czy nadal pracować.Rzeczniczka dolnośląskiego ZUS radzi, aby przede wszystkim panie skorzystały z kalkulatora, zanim podejmą decyzję o przejściu na emeryturę. Różnice w wysokości emerytur dla kobiet i mężczyzn są niekiedy dosyć istotne i wynikają z tego, że panie pracują krócej, zarabiają mniej i żyją średnio statystycznie dłużej niż mężczyźni.