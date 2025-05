Świadczenie lub zasiłek przedemerytalny+praca? Do 31 maja poinformuj ZUS o zarobkach

Osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny mogą pracować. Muszą jednak pamiętać o tym, że ich zarobki mogą wpłynąć na wysokość otrzymywanych świadczeń. Do 31 maja należy poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o osiąganych przychodach za okres od 1 marca 2024 r. do 28 lutego br.

Informacja o przychodach jest niezbędna, by ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie lub zasiłek przedemerytalny w prawidłowej wysokości. Przekroczenie kwot przychodu może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłacanego zasiłku czy świadczenia przedemerytalnego – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Jaki przychód wliczany jest do limitów dorabiania?

Co należy dostarczyć do ZUS?

ZUS może rozliczyć świadczenie w formie miesięcznej lub rocznej, w zależności od tego, które z tych rozwiązań jest korzystniejsze dla klienta. Jeśli w wyniku rozliczenia przychodu stwierdzimy, że przychód przekroczył dopuszczalne limity, a osoba pobrała świadczenie w pełnej wysokości, wówczas ZUS ustali kwotę nienależnie pobranych świadczeń i trzeba będzie je zwrócić. W niektórych przypadkach osoby mogą liczyć na wyrównanie – wyjaśnia rzeczniczka.

Jakie są limity zarobków przy świadczeniu i zasiłku przedemerytalnym?

Na to, czy świadczenie bądź zasiłek przedemerytalny będzie zawieszony lub zmniejszony ma wpływ przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Za działalność taką uważa się przede wszystkim zatrudnienie, służbę, pozarolniczą działalność lub inną pracę zarobkową. Przychodem są także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego. Rozliczeniu podlegają również przychodyz pracy za granicą oraz z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej.Zatrudnieni świadczeniobiorcy mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych zarobkach, najlepiej z podziałem na miesiące. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie dotyczące podstawy, od której opłacają składki.Na podstawie tych danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości.Limity dorabiania przy świadczeniu czy zasiłku przedemerytalnym nieco się różnią od limitów dla wcześniejszych emerytur czy rent. Progi dorabiania do świadczenia czy zasiłku przedemerytalnego wynoszą 25 proc. i 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację.Jeśli przychód nie przekracza 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, to świadczenie czy zasiłek przedemerytalny należy się w pełnej wysokości. Roczny przychód w okresie od marca 2024 do lutego 2025, który nie powoduje zmniejszenia świadczenia nie może przekroczyć 21 466,80 zł brutto. Jeśli przychód przekracza tę kwotę, ale nie będzie wyższy niż 60 106,80 zł brutto, ZUS pomniejszy wypłaty. W takim przypadku gwarantowana kwota świadczenia wynosi 897,35 zł. Natomiast w sytuacji, gdy roczny przychód przekroczy 60 106,80 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.Od 1 marca wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 1893,41 zł.