Dorabianie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Czas na rozliczenie z ZUS upływa 31 maja

Dorabiasz do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego? Masz czas na poinformowanie ZUS o swoich przychodach do 31 maja.

Limity przy świadczeniu i zasiłku przedemerytalnym

Jeśli dorabiasz do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, rozlicz się z ZUS do 31 maja z uzyskiwanych przychodów.

Zaświadczenie lub oświadczenie

Na podstawie tych danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości. ZUS może rozliczyć świadczenie w formie miesięcznej lub rocznej, w zależności od tego, które z tych rozwiązań jest korzystniejsze dla klienta. Jeśli w wyniku rozliczenia przychodu stwierdzimy, że przychód przekroczył dopuszczalne limity, a osoba pobrała świadczenie w pełnej wysokości, wówczas ZUS ustali kwotę nienależnie pobranych świadczeń i trzeba będzie je zwrócić - informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Jakie dane przekazujemy do ZUS

Pobierając świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, można dodatkowo pracować. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązują limity dorabiania. Uzyskiwane przychody należy zgłosić do ZUS. Termin na przekazanie tych informacji upływa 31 maja.Informacja o przychodach jest niezbędna, by ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości. Osoby, które pracują i jednocześnie pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, zobowiązane są przestrzegać granicznych kwot przychodu.Jeśli przychód przekracza określone progi tj. 25 proc. i 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone.Jeśli przychód nie przekracza 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, to świadczenie czy zasiłek przedemerytalny należy się w pełnej wysokości. Roczna kwota przychodu w okresie rozliczeniowym marzec 2023 – luty 2024 nie mogła przekroczyć 19 039,20 zł brutto, aby pobierać świadczenie lub zasiłek w pełnej wysokości. Jeśli przychód przekroczył tę kwotę, ale nie był wyższy niż 53 308,80 zł brutto, to ZUS dokona potrąceń ze świadczenia. Natomiast jeśli przychód przekroczył 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – czyli łącznie 53 308,80 zł za okres od marca ubr. do końca lutego br. - to ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.Osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny składają do ZUS zaświadczenie z zakładu pracy o swoich zarobkach za okres od początku marca 2023 r. do końca lutego 2024 r., najlepiej w rozbiciu na poszczególne miesiące. Natomiast ci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, składają do ZUS oświadczenie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Co ważne rozliczeniu podlegają również przychody z pracy za granicą, czy z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej.Nie ma oficjalnego druku, na jakim trzeba podać niezbędne dane. Jednak musi on zawierać: dane płatnika, dane świadczeniobiorcy i numer świadczenia, osiągnięte zarobki, pieczątkę płatnika składek i podpis upoważnionej osoby. Wypełniając go, należy wykazywać co do zasady tylko składniki przychodu podlegające oskładkowaniu, a dodatkowo wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego.