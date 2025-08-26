eGospodarka.pl
Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 września 2025

2025-08-26

Od września dorabiający emeryci i renciści będą mogli zarobić mniej bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia. Nowe limity obowiązujące do listopada 2025 roku wynikają z niższego przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie którego ustala się kwoty graniczne przychodów. Osoby, które już osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mogą dorabiać bez ograniczeń.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie są nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów przed osiągnięciem wieku emerytalnego od 1 września 2025 r.
  • Jak zmiana przeciętnego wynagrodzenia wpływa na progi dochodowe ustalane przez ZUS
  • Kiedy ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłatę emerytury lub renty
  • Kogo nie obejmują nowe ograniczenia oraz jakie są wyjątki od limitów dorabiania

Nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów


Od września 2025 roku obowiązywać będą niższe limity dorabiania dla osób, które przeszły na emeryturę lub rentę, ale nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Niższy, bezpieczny próg dorabiania zostanie obniżony o 149,50 zł brutto, natomiast wyższy próg, którego przekroczenie może skutkować zawieszeniem świadczenia, spadnie o 277,70 zł brutto.
  • Niższy próg dorabiania: 6.124,10 zł brutto miesięcznie (70% przeciętnego wynagrodzenia) - o 149,50 zł brutto mniej. Zarobki poniżej tego progu nie powodują zmniejszenia ani zawieszenia emerytury lub renty.
  • Wyższy próg dorabiania: 11.373,30 zł brutto miesięcznie (130% przeciętnego wynagrodzenia) - o 277,70 zł brutto mniej. Przy zarobkach powyżej tego progu ZUS może zawiesić wypłatę emerytury lub renty.

Dotyczy to osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. To one każdego roku od września mogą dorobić mniej do swoich wypłat z ZUS. A to za sprawą przeciętnego wynagrodzenia, które w drugim kwartale jest zawsze niższe niż w pierwszym - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że limity dorabiania dla emerytów i rencistów przed osiągnięciem wieku emerytalnego ustalane są w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od września do listopada 2025 r. obowiązywać będą nowe, niższe wartości. Zmiana wynika z obniżenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2025 r. w porównaniu z I kwartałem 2025 r.

Kiedy ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłaty


Zarobki do 6.124,10 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) nie spowodują zmniejszenia emerytury lub renty.

Gdy przychód będzie wyższy niż 6.124,10 zł, ale niższy niż 11.373,30 zł brutto, ZUS może zmniejszyć świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która wynosi:
- 939,61 zł – dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
- 704,75 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- 798,72 zł – dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie.

Jeśli miesięczny przychód przekroczy 11.373,30 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia.

Kogo nie dotyczy ograniczenie dorabiania?


Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny – 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet – mogą dorabiać bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Mogą oni pracować bez obaw o zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia przez ZUS.

Wyjątki od nowych zasad


Wyjątek stanowią osoby, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty minimalnej (od marca 2025 r. to 1.878,91 zł brutto). Jeśli ich przychód z pracy przekroczy wysokość tej dopłaty, emerytura za dany okres zostanie wypłacona w niższej kwocie — bez wyrównania do minimum.

Ograniczenia nie obowiązują również rencistów pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową, a także osób otrzymujących renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez limitów mogą także dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną, jeśli jej wysokość jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl

