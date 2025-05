Popyt na kredyty mieszkaniowe powoli się budzi

W kwietniu 2025 roku wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła o 16,7% r/r - pokazuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Liczba wnioskujących spadła 3,5% w stosunku do marca tego roku, a w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku wzrosła o 10,2%.

O 3,5% spadła w kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w porównaniu do marca br., a r/r wzrosła prawie o 10,2%. Trzeba jednak pamiętać, że w kwietniu rok temu odnotowaliśmy drugą najwyższą w całym 2024 r. liczbę osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy. A za spadek m/m częściowo mogą odpowiadać Święta Wielkanocne, które w tym roku były dużo później niż rok temu i blisko majówki, co mogło ograniczyć zainteresowanie zaciąganiem kredytów mieszkaniowych. Pomimo to liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w kwietniu 2025 r. jest drugim wynikiem od stycznia 2024 r. - zauważa dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.



- Popyt na kredyt mieszkaniowy wydaje się budzić w oczekiwaniu na spadek stóp procentowych oraz spadki cen nieruchomości widoczne zwłaszcza na rynku wtórnym, które zachęcają do zakupu nieruchomości. Prawdziwym gamechangerem dla popytu będzie spadek stóp procentowych.



Drugim czynnikiem wpływającym na wysokość wartości Indeksu jest średnia kwota wnioskowanego kredytu. W kwietniu br. średnia kwota wyniosła 458,2 tys. zł. i jest wyższa o 5,9% niż w kwietniu 2024 r. – mówi prof. Rogowski i dodaje, że w kolejnych miesiącach 2025 r. należy spodziewać się wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe.

BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe O 16,7% r/r wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w kwietniu 2025 r. – informuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe.

BIK Indeks Popytu na kredyty mieszkaniowe to wskaźnik, który mierzy zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi w Polsce. Indeks ten pokazuje, jak zmienia się wartość wniosków o kredyty mieszkaniowe składanych przez klientów indywidualnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wskaźnik ten jest użyteczny dla analityków i instytucji finansowych, ponieważ pomaga ocenić trendy na rynku kredytów mieszkaniowych i pozwala prognozować poziom akcji kredytowej w kolejnych miesiącach.W kwietniu 2025 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 35,64 tys. osób w porównaniu do 32,34 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost o 10,2% r/r. W porównaniu do marca br. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 3,5%.Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w kwietniu 2025 r. 458,1 tys. zł i była wyższa o 5,9% niż w kwietniu 2024 r. W porównaniu do marca br. była niższa o 0,4%.