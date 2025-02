Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła o 36 proc. r/r

W styczniu 2025 roku wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła o 36% r/r - informuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Wzrost liczby wnioskujących widać zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Zdaniem ekspertów Indeks będzie rósł w kolejnych miesiącach.

Na wynik 36% Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe trzeba patrzeć w kontekście specyfiki samego wskaźnika. Tegoroczny styczniowy odczyt porównujemy do analogicznego miesiąca sprzed roku. Popyt na kredyty mieszkaniowe wówczas wyhamował w reakcji na zakończenie Programu Bezpieczny Kredyt 2% w grudniu 2023 roku oraz oczekiwanie na nowy program, który miał być uruchomiony w roku 2024 – tłumaczy dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH, główny analityk Grupy BIK.



- W kolejnych miesiącach 2025 r. możemy spodziewać się wzrostu Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe. Wygaśnie bowiem efekt wysokiej bazy porównawczej z drugiego półrocza 2023 roku, stymulowanego jeszcze przez program wsparcia. Natomiast będziemy porównywać się do miesięcy 2024 roku, kiedy popyt wyhamował, a wnioski o kredyty mieszkaniowe składano na warunkach rynkowych – prognozuje prof. Rogowski i dodaje:



- W styczniu br. wzrosła liczba osób wnioskujących o kredyt hipoteczny zarówno r/r, jak i m/m. Jest to w dużym stopniu skorelowane z obserwowaną sytuacją na rynku deweloperskim. Część potencjalnych kredytobiorców mogła uznać, że obecnie jest już dobry moment na zakup nieruchomości, a tym samym na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Prawdopodobnie część osób może również zrezygnować z oczekiwania na ewentualny program wsparcia kredytobiorców.



- Drugim ważnym aspektem, który wpływa na wartości Indeksu Popytu, jest poziom średniej kwoty wnioskowanego kredytu mieszkaniowego. W styczniu br. wyniosła ona 441,46 tys. zł – to kwota o 3,4% wyższa niż przed rokiem. Uważam, że czynnikiem, który w kolejnych miesiącach będzie głównie decydował o wartości Indeksu, będzie liczba wnioskujących o kredyt, a nie średnia kwota wnioskowanego kredytu – mówi główny analityk Grupy BIK.

Jak podał BIK, w styczniu 2025 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 28,31 tys. To o 25,5% więcej niż rok temu. Natomiast w stosunku do grudnia 2024 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 8,8%.Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w styczniu 2025 r. 441,46 tys. zł i była wyższa o 3,4% niż w styczniu 2024 r. W porównaniu do grudnia 2024 r. była niższa o 0,8%.