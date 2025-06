Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła w V 2025 o 46,4% r/r

W maju 2025 wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła o 46,4% r/r - pokazuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Liczba wnioskujących wzrosła o 8,4% w stosunku do kwietnia tego roku, a w porównaniu do maja ubiegłego roku wzrosła o 43,1%.

O 8,4% wzrosła w maju liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w porównaniu do kwietnia br., a w ujęciu rocznym wzrosła aż o 43,1%. To najwyższy wynik od października 2021 r., z wyjątkiem dwóch impulsów, tj. z marca 2022 r., gdy wystąpiło przyspieszenie składania wniosków o kredyt w związku z zapowiedzią zwiększenia bufora na stopę procentową od kwietnia 2022 r. oraz z okresu II półrocza 2023 r. w wyniku wprowadzenia Programu Bezpieczny Kredyt 2% - zauważa dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.



- Popyt na kredyt mieszkaniowy jest już wybudzony dzięki pierwszej obniżce stóp procentowych i oczekiwaniu na kolejne. Spadek stóp procentowych, a wraz z nim wzrost popytu, stał się istotnym punktem zwrotnym mobilizującym kredytobiorców. Wysokie stopy procentowe w okresie czerwiec 2022 r. – czerwiec 2023 r., praktycznie „zamroziły” popyt na kredyty mieszkaniowe. Kolejnym czynnikiem stymulującym zainteresowanie kredytem na mieszkania jest stabilna sytuacja cenowa na rynku nieruchomości, w tym oznaki spadku cen r/r na rynku wtórnym, które skłaniają do zakupu nieruchomości.



Drugim czynnikiem wpływającym na wysokość wartości Indeksu jest średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego. W maju br. średnia kwota 467,6 tys. zł jest najwyższa w historii. W mojej opinii, w kolejnych miesiącach rekord wartości BIK Indeksu Popytu zostanie przekroczony wraz z większą liczbą osób wnioskujących i wyższą średnią wnioskowaną kwotą o kredyt – dodaje prof. Rogowski.

BIK Indeks Popytu na kredyty mieszkaniowe to wskaźnik, który mierzy zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi w Polsce. Indeks ten pokazuje, jak zmienia się wartość wniosków o kredyty mieszkaniowe składanych przez klientów indywidualnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wskaźnik ten jest użyteczny dla analityków i instytucji finansowych, ponieważ pomaga ocenić trendy na rynku kredytów mieszkaniowych i pozwala prognozować poziom akcji kredytowej w kolejnych miesiącach.W maju 2025 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 38,63 tys. osób w porównaniu do 26,99 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost o 43,1% r/r. W maju w porównaniu do kwietnia br. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 8,4%.Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w maju 2025 r. 467,6 tys. zł i była wyższa o 7,4% niż w maju 2024 r. W porównaniu do kwietnia br. była wyższa o 2,1%.