O 21% więcej wnioskujących o kredyt mieszkaniowy m/m

W październiku 2024 wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe spadła o 16,5% r/r - informuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Jednak optymizmem może napawać fakt, że liczba wnioskujących w porównaniu do września 2024 wzrosła o 21,1%.

Już kolejny miesiąc z rzędu utrzymuje się ujemny odczyt wartości BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Wygasł bowiem efekt niskiej bazy z pierwszego półrocza zeszłego roku. Bieżące dane zestawiamy już z wysoką bazą drugiego półrocza 2023 r., stymulowanego Programem „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”. Możemy się więc spodziewać kontynuacji ujemnego odczytu Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe w kolejnych miesiącach bieżącego roku.



Warto jednak podkreślić, że październikowy poziom Indeksu Popytu należy odczytywać z pewnym optymizmem, bowiem pomimo obecnie najwyższego w krajach UE i drugiego w Europie poziomu oprocentowania kredytów mieszkaniowych w Polsce i braku programu wsparcia, popyt na kredyty mieszkaniowe kształtuje się na średnim poziomie.



Istotnym czynnikiem wpływającym na spadek poziomu bieżącego odczytu Indeksu Popytu jest mniejsza liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy niż w październiku zeszłego roku. W październiku br. liczba ta była o 16,5% niższa w porównaniu do października ubiegłego roku, w którym były już składane wnioski w ramach programu. Optymistycznym prognostykiem jest natomiast fakt, że w relacji do września br. liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o ponad 20%. Czyżby rynek pogodził się już z możliwym brakiem programu wsparcia?



Drugim ważnym aspektem, który częściowo kompensuje spadek wartości Indeksu wywołany spadkiem liczby wnioskodawców, jest wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu. W październiku br. wyniosła ona 440,18 tys. zł – to kwota o 4,6% wyższa niż przed rokiem, lecz niższa o 1% od tej z września. Może to być zwiastun stabilizacji cen na rynku nieruchomości - wyjaśnia dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

Jak podaje BIK, w październiku 2024 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 34,52 tys. potencjalnych kredytobiorców. To o 16,5% mniej w porównaniu do października ubiegłego roku, kiedy wniosków było 41,33 tys. W porównaniu do września 2024 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 21,1%.Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w październiku 2024 r. 440,18 tys. zł i była wyższa o 4,6% niż w październiku rok temu. W porównaniu do września 2024 r. jednak spadła o 1,0%.