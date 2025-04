Mój Biznes - nowe ubezpieczenie Allianz Polska dla franczyzobiorców

Allianz Polska wprowadził nowe ubezpieczenie majątkowe Mój Biznes dla średnich firm, w tym także działających w ramach sieci franczyzowych.

Sieci franczyzowe często wymagają wysokiego standardu zabezpieczeń mienia, a odpowiedni zakres ubezpieczenia może być jednym z istotnych warunków zawarcia lub kontynuowania umowy franczyzowej. Jednocześnie franczyzobiorca, podobnie jak każdy przedsiębiorca, jest odpowiedzialny za majątek firmy, także w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. Poważne szkody mogą oznaczać konieczność przerwania działalności, co generuje wymierne straty – podkreśla Ewelina Solak, kierownik produktu w TUiR Allianz Polska S.A.

Allianz Polska wprowadził ubezpieczenie Mój Biznes

Nieruchomości naszych klientów chronią przy tym szerokie definicje ryzyk, takich jak silny wiatr czy deszcz, w których nie wskazujemy wprost na ich natężenie (w ramach określonych parametrów), a decyzja o wypłacie odszkodowania może zostać podjęta w oparciu o zaistniałe szkody w sąsiedztwie, wywołane w ich następstwie. W każdym wariancie ubezpieczenia Mój Biznes pokrywane są ponadto koszty stałe działalności będące następstwem szkody, nawet do 6-ciu miesięcy od zdarzenia, w tym m.in. wynagrodzenia pracowników, opłaty za najem, koszty mediów oraz raty kredytów, ponoszone w związku z prowadzoną działalnością – zaznacza Mariusz Jadacki, współwłaściciel J&J Kancelaria Ubezpieczeniowa, Kluczowy Partner Allianz Polska.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwań naszych klientów, dlatego ochronę w ramach ubezpieczenia Mój Biznes można rozszerzyć także o straty w postaci utraconego zysku, które przedsiębiorca poniósł w czasie przerwy lub zakłócenia prowadzonego biznesu. Polisę dopełnia w takim przypadku odpowiednia klauzula dodatkowa, dotychczas często niedostępna w segmencie ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw – podkreśla Mariusz Jadacki.

Ubezpieczenie Mój Biznes skierowane jest do średnich przedsiębiorstw posiadających majątek od 3 do 30 mln zł we wszystkich lokalizacjach, z rocznym obrotem nieprzekraczającym 200 mln zł, które zatrudniają do 250 pracowników. Nowe ubezpieczenie jest interesującą propozycją dla przedsiębiorców funkcjonujących w ramach franczyzy różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy prowadzą działalność w wielu lokalizacjach. Ubezpieczenie Mój Biznes pozwala objąć ochroną do 10 lokalizacji, przy czym nie muszą być to jedynie punkty, w których prowadzona jest działalność usługowa, lecz także np. biura firmy.Ubezpieczenie Mój Biznes dla średnich firm może stanowić wsparcie w zarządzaniu ryzykiem oraz zapewnić ochronę przed poważnymi konsekwencjami finansowymi wynikającymi z nieprzewidzianych sytuacji. Majątek firmy może zostać objęty kompleksową ochroną, a dzięki swojej elastyczności, polisa ubezpieczeniowa może być dostosowana do wymagań sieci franczyzowej poprzez rozszerzenie ochrony o dodatkowe klauzule.Dla franczyzobiorców, którzy adaptują na działalność własny lub wynajmowany przez siebie lokal, w standardowym zakresie polisy, Allianz zapewnia także zabezpieczenie szkód związanych z prowadzonymi pracami budowlano-remontowymi, które nie wymagają pozwolenia na budowę.Franczyzobiorcy, którzy prowadzą biznes z wykorzystaniem maszyn, mogą ubezpieczyć je także od awarii, w tym szkód spowodowanych błędami w obsłudze. Ubezpieczenie Mój Biznes obejmuje ochroną również sprzęt elektroniczny w pełnym zakresie ryzyk, bez konieczności dołączania jego szczegółowych wykazów.Szybka likwidacja szkód również minimalizuje ryzyko przestoju w działalności i ogranicza potencjalne straty. W ramach ubezpieczenia Mój Biznes, klienci Allianz Polska mogą skorzystać z uproszczonej procedury likwidacji szkody oraz całodobowego dostępu do usługi assistance, która zapewni natychmiastową pomoc w przypadku awarii sprzętu lub wystąpienia innych problemów technicznych, co pozwala na ograniczenie zakłóceń w prowadzeniu biznesu.Mój Biznes oferuje trzy warianty ubezpieczenia: podstawowy, rozszerzony i pełny, co pozwala na wybór optymalnego poziomu ochrony, w zależności od potrzeb oraz skali prowadzonej działalności.Nowe ubezpieczenie majątkowe dla średnich firm jest dostępne zarówno za pośrednictwem agentów wyłącznych Allianz Polska, jak i współpracujących multiagencji.