Ubezpieczenie szkolne NNW dla dziecka: co daje, jak wybrać i ile kosztuje?

1 września rozpoczyna się kolejny rok szkolny. To z pewnością dobra wiadomość dla wszystkich dzieci, które wiele miesięcy spędziły w domach na nauczaniu zdalnym, odizolowane od swoich kolegów ze szkolnych ławek. Powrócą lekcje WF-u - gra w dwa ognie, piłkę nożną czy siatkówkę oraz wspólne zabawy na przerwach. Oznacza to, że z dużym prawdopodobieństwem powrócą także kontuzje i wypadki na szkolnych korytarzach - zwichnięcia i złamania to najczęstsze z nich. Dlatego warto zapewnić sobie i dziecku dodatkowe wsparcie w postaci polisy.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy dla dziecka?

Mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia przedstawionej przez szkołę, co może się wydawać wygodnym rozwiązaniem, jednak wcale nie musi być najlepszym. Z pewnością nie jest rozwiązaniem obowiązkowym. Rodzic ma prawo do przeglądu ofert i wyboru ubezpieczenia we własnym zakresie, zwłaszcza że na polskim rynku ubezpieczeniowym funkcjonuje ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych. Warto o tym pamiętać udając się na pierwsze szkolne zebranie – rodzic może wykupić polisę na własną rękę, nie korzystając z pośrednictwa szkoły – komentuje Urszula Wójcik, Makroregionalny Dyrektor Sprzedaży CUK Ubezpieczenia.

Zwrot kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych

Zwrot kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych i aparatu słuchowego

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania, jak nowotwór złośliwy czy niewydolność nerek

Świadczenia z tytułu zachorowania na COVID-19

Ile kosztuje ubezpieczenie szkolne?

Koszt zakupu polisy na sumę 10 000 zł zaczyna się już od 26 zł za cały rok ochrony obejmującej wszystkie wspomniane wyżej świadczenia, które są tylko wybranymi, najbardziej istotnymi elementami. Całość ochrony obejmuje dużo więcej zdarzeń i świadczeń. Polisa może być rozszerzona o tzw. pakiet „kleszcz” w ramach, którego towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty wizyty lekarskiej oraz badań diagnostycznych w kierunku zakażenia boreliozą – mówi Urszula Wójcik, Makroregionalny Dyrektor Sprzedaży CUK Ubezpieczenia.

Dane statystyczne mówią same za siebie. W roku szkolnym 19/20 doszło do 22 509 [1] wypadków na terenie szkół i przedszkoli. To niewiele więcej niż liczba wypadków drogowych, których w 2020 roku zgłoszono 23 540 [2]. Dla porównania w roku szkolnym 17/18 w trakcie, którego zajęcia odbywały się całkowicie stacjonarnie wypadków na szkolnych korytarzach było dwa razy więcej - ponad 54 tys. [3] Do wypadków najczęściej dochodzi w trakcie lekcji wychowania fizycznego i przerw.Odpowiedzialność za dzieci w szkole ponoszą nauczyciele i inne osoby sprawujące nad nimi opiekę. Jednak nie zawsze są oni w stanie uchronić dzieci przed wypadkami, do których często dochodzi przez nieuwagę uczniów. Rodzice mogą zabezpieczyć swoje pociechy na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń wykupując odpowiednią polisę ubezpieczeniową.Przed podpisaniem polisy i opłaceniem składki, nawet niewielkiej, koniecznie należy zapoznać się z zakresem ochrony.Wybierając polisę należy zwrócić uwagę, czy ochrona obejmuje:Warto też upewnić się, że polisa działa poza terenem placówki. W ten sposób zapewnimy dziecku ochronę przez 365 dni w roku również w trakcie wakacji.Wybierając ubezpieczenie dla dziecka, które uprawia wyczynowo sport koniecznie zwróćmy uwagę czy polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło w trakcie treningu.Eksperci CUK Ubezpieczenia przygotowali kalkulację ubezpieczenia NNW dla uczniów w wieku szkolnym.Koszt ubezpieczenia zależy oczywiście od wybranych wariantów sum ubezpieczenia, a im wyższa suma, tym większe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. W zależności od wariantu oraz towarzystwa ubezpieczeniowego za każdy procent uszczerbku przysługuje wypłata odszkodowania w kwocie nawet 500 zł.Całoroczna ochrona NNW z sumą ubezpieczenia 30 000 zł, rozszerzona o zwrot kosztów leczenia w tym leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz pakiet „kleszcz”, to koszt 84 zł. Najdroższy wariant z sumą ubezpieczenia 50 000 zł kosztuje 139 zł za roczną ochronę dziecka.[1] https://dane.gov.pl/pl/dataset/40,wypadki-w-szkoach-i-placowkach-oswiatowych/resource/31204/table?page=1&per_page=20&q=&sort=[2] https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html[3] https://dane.gov.pl/pl/dataset/40,wypadki-w-szkoach-i-placowkach-oswiatowych/resource/16397/table