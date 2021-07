Ubezpieczenie na kolonie dla dziecka - czy szkolne NNW wystarczy?

Rozpoczęły się wakacje, a dzieci wyjadą na wyczekane kolonie i obozy. Aby ten beztroski czas był naprawdę beztroski, warto zaopatrzyć je w ubezpieczenie. Czy na wakacyjny wyjazd wystarczy szkolne ubezpieczenie NNW? A może jest potrzebne dodatkowe ubezpieczenie turystyczne? Oto porady ekspertów porównywarki Ubea.pl.

Szkolna polisa NNW? Sumy ubezpieczeń są problemem

Problemem szkolnych polis NNW nie jest więc sam zakres ochrony, lecz limit wypłat - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki Ubea.pl.

Porównanie czasowego i terytorialnego zakresu ochrony szkolnych polis NNW Problemem szkolnych polis NNW nie jest sam zakres ochrony, lecz limit wypłat.

Jakie ubezpieczenie dla dziecka dokupić?

Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby dziecko miało dwie polisy NNW: grupową szkolną oraz indywidualną - podkreśla Paweł Kuczyński z Ubea.pl. - W razie wypadku otrzyma wtedy dwa świadczenia.

zakres ochrony,

sumy ubezpieczenia,

wyłączenia odpowiedzialności.

Analiza ogólnych warunków NNW dla dzieci przeprowadzona przez Ubea.pl pokazuje, że większość takich polis zapewnia całoroczną ochronę (a zatem również w drodze do i ze szkoły czy w trakcie kolonii). Takie ubezpieczenia często posiadają nawet zasięg globalny.Za przykład może posłużyć NNW dla dziecka z sumą na poziomie 15 000 zł. W przypadku zwichnięcia stawu kolanowego wycenionego na 5% sumy świadczenie wyniesie tylko 750 zł. Takie odszkodowanie może zawieść wielu rodziców, którzy wcześniej nie sprawdzili warunków zawieranej polisy.Niskie świadczenia ze szkolnych NNW sprawiają, że wielu rodziców szuka alternatywy. Niektórzy decydują się na zakup indywidualnego ubezpieczenia NNW z wyższą sumą. Warto pamiętać, że wypłaty świadczeń za szkody osobowe kumulują się bez ograniczeń.Na sam wyjazd na kolonie warto natomiast dokupić standardowe ubezpieczenie turystyczne . Taką polisę można prosto i szybko zakupić przez Internet. Oczywiście, mimo że ubezpieczonym będzie dziecko, ubezpieczającym (czyli osobą zawierającą umowę) musi być rodzic lub inny opiekun prawny.Wybierając ubezpieczenie podróżne dla dziecka, zwróć uwagę na:Wyjazd na kolonie to świetna lekcja samodzielności dla dziecka. Aby jednak w razie wypadku nie stresować się tym, skąd weźmie się potrzebne pieniądze, warto wcześniej zadbać o odpowiednią ochronę. To także będzie lekcja dla dziecka, tym razem finansowej odpowiedzialności.