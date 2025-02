Na pożyczkowej mapie Polski dominuje Mazowsze

Liczba i wartość udzielonych w 2024 roku pożyczek były największe na Mazowszu - pokazują dane CRIF. Na podium znalazły się także województwa śląskie i wielkopolskie. Najmniej aktywne pożyczkowo było Podlasie.

Przeczytaj także: Branża pożyczkowa 2023 - rynek przestał się rozwijać

Wysoka aktywność w tych regionach może być związana z lepszą koniunkturą gospodarczą, większą koncentracją firm, wyższymi zarobkami i większą liczbą mieszkańców. To przekłada się na większe zapotrzebowanie na usługi finansowe, co potwierdzają nasze dane. Warto zauważyć, że liczba wniosków o pożyczki znacznie przewyższa liczbę pozytywnie rozpatrzonych aplikacji. Firmy pożyczkowe odrzucają nawet ¾ wniosków. To m.in. wynik ostrożnej polityki kredytowej firm pożyczkowych – mówi Jolanta Pytel, ekspertka CRIF Polska.

Gdzie aktywność pożyczkowa jest najmniejsza?

Niższa aktywność pożyczkowa w tych województwach może być związana z kolei z mniejszą dynamiką gospodarczą, mniejszą liczbą mieszkańców lub innymi czynnikami lokalnymi. Trzeba pamiętać, że na decyzje dotyczące zaciągania pożyczek może wpływać aktualna sytuacja gospodarcza w Polsce, charakteryzująca się wzrostem inflacji i niepewnością na rynku pracy. Natomiast w 2024 r. również w tych województwach nastąpiło zwiększenie liczby udzielonych pożyczek w stosunku do 2023 r. Wzrost popytu na pożyczki może wynikać z potrzeby finansowania bieżących wydatków lub realizacji planów inwestycyjnych – wyjaśnia ekspertka CRIF Polska.

Kondycja rynku pożyczkowego w Polsce

Wzrost aktywności pożyczkowej w 2024 roku jest widoczny, wpływa na to poprawa nastrojów konsumenckich, wzrost sprzedaży detalicznej, a także większe zainteresowanie pożyczkami krótkoterminowymi. Jednocześnie sektor mierzy się też z wyzwaniami. Z raportu CRIF i ZPF, który przedstawia dane z 90 proc. firm pożyczkowych działających w Polsce, wynika, że firmy te skupiają się przede wszystkim na obsłudze dotychczasowych klientów. Udział nowych klientów w 2024 r. systematycznie malał, począwszy od stycznia, kiedy było ich 12,6 proc. aż do grudnia, kiedy nowi klienci stanowili 9,4 proc. – mówi Jolanta Pytel.

Przeczytaj także: Branża pożyczkowa wraca do równowagi

CRIF Polska przeanalizował wyniki rynku pożyczkowego w ujęciu wojewódzkim w latach 2023-2024.Z analizy wynika, że wartość udzielonych pożyczek była zdecydowanie największa w woj. mazowieckim – 2,292 mld zł w 2024 r. w porównaniu do 1,791 mld zł rok wcześniej. Mazowsze przoduje także w liczbie udzielonych pożyczek. W 2024 roku było ich 555 tys., co oznacza wzrost o 54 tys. w ujęciu r/r.Na kolejnych miejscach pod względem wartości pożyczek znalazły się województwa śląskie i wielkopolskie. Śląsk odnotował 1,999 mld zł pożyczek w 2024 roku, a Wielkopolska 1,626 mld zł. Te regiony, podobnie jak Mazowsze, wyróżniają się wysoką aktywnością gospodarczą, co przekłada się na większe zapotrzebowanie na pożyczki. Co więcej, Śląsk i Wielkopolska charakteryzują się również wysoką liczbą udzielanych pożyczek, zajmując odpowiednio drugie i trzecie miejsce w zestawieniu w 2023 i 2024 roku. W obu latach dokładnie tak samo wyglądała kolejność pod względem liczby zaciągniętych pożyczek.Najmniejszą aktywność na rynku pożyczek w analizowanym okresie odnotowały województwa: podlaskie, świętokrzyskie i opolskie. W woj. podlaskim udzielono pożyczek na kwotę 364 mln. zł w 2024 r. i 289 mln zł w 2023 r. W województwie opolskim wartość pożyczek wyniosła 386 mln zł w 2024 r., a w świętokrzyskim 375 mln zł. Te regiony cechuje również najmniejsza liczba udzielonych pożyczek.Dane z raportu CRIF i ZPF „Kondycja rynku pożyczkowego w Polsce” wskazują na wzrost aktywności pożyczkowej. W 2024 roku łączna liczba pożyczek we wszystkich województwach wyniosła 4,22 mln, o 444 tys. więcej niż w 2023 r., kiedy było ich 3,78 mln. Dane dotyczą wyłącznie rynku pożyczkowego, z wyłączeniem sektora e-commerce.