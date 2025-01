Finansowanie dłużne: świetlana przyszłość przed Private Debt w Polsce?

Private Debt, czyli prywatne finansowanie dłużne, cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Jednocześnie porównanie go z rynkiem bankowych kredytów dla klientów korporacyjnych to jak porównanie płotki do rekina. Eksperci PwC i Strategy& w Polsce przewidują jednak, że dynamiczne wzrosty Private Debt w kolejnych sześciu latach podniosą jego wartość z obecnych 2,5-4,0 do blisko 17 mld zł.

Przeczytaj także: Rosną odpisy na ryzyko kredytowe. Banki obawiają się, że korporacje przestaną płacić

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Przed jakimi wyzwaniami stoją obecnie banki?

Jakie czynniki wpływają w głównej mierze na polski rynek kredytów korporacyjnych?

Jakie korzyści dla banków niosą strategiczne partnerstwa finansowe w obszarze Private Debt?

Banki, mimo znaczącej bazy kapitałowej, stają przed wyzwaniami związanymi z możliwością sfinansowania wielomiliardowych inwestycji związanych z transformacją energetyczną, infrastrukturą czy projektami związanymi z obronnością. W tym kontekście otwarcie się na nowe formy finansowania przedsiębiorstw i projektów staje się dla samych banków także korzystnym rozwiązaniem. Private Debt, którego obecna wartość w Polsce według naszych szacunków nie przekracza 4 mld zł, nie stanowi zagrożenia dla pozycji ani dochodowości banków. Wprost przeciwnie - możliwe jest współistnienie interesów funduszy i banków, co przyniosłoby korzyści polskim przedsiębiorcom - mówi Przemysław Paprotny, partner PwC Polska, lider usług dla sektora finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. ambrozinio - Fotolia.com Rynek Private Debt w Polsce znacząco wzrośnie Rynek Private Debt w Polsce może osiągnąć wartość nawet 17 mld zł do 2030 roku.

Zgodnie z prognozami PwC i Strategy&, w optymistycznym wariancie rynek Private Debt w Polsce może wzrosnąć nawet czterokrotnie, osiągając wartość blisko 17 mld zł w 2030 roku. Przy tak dużym zainteresowaniu ze strony klientów korporacyjnych, banki mają szansę skorzystać z rozwoju tego rynku w sposób, który przewyższa potencjalne ryzyka. Ostatecznie Private Debt może stać się istotnym elementem strategii finansowej polskich banków, wspierając dywersyfikację źródeł finansowania oraz wzrost zwrotów z aktywów – mówi Jakob Szucsich, dyrektor Strategy& w Polsce w zespole usług dla sektora finansowego.

Rynek długu prywatnego (Private Debt) to coraz bardziej popularna forma finansowania firm , która łączy cechy instrumentów dłużnych i alternatywnych inwestycji kapitałowych.Istotą jest finansowanie dłużne projektów inwestycyjnych z kapitału niebankowego, np. funduszy, instytucji niebankowych, osób prywatnych. Wachlarz możliwości jest bardzo zróżnicowany pod kątem profilu ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu, okresu finansowania. To stanowi ciekawą alternatywę dla przedsiębiorstw, inwestorów a także podmiotów zarządzających aktywami.W latach 2013-2023 wolumen pozostałego salda kredytów korporacyjnych i MŚP wzrósł z 278 mld PLN do 411 mld PLN (+48%). Aczkolwiek w ostatnich latach akcja kredytowa spowolniła. Wśród kluczowych czynników wpływających na polski rynek kredytów korporacyjnych należy wymienić otoczenie makroekonomiczne, niepewność gospodarczą oraz wysoką inflację i koszty produkcji. Wysokie stopy procentowe spowodowały znaczny spadek liczby nowo udzielanych kredytów, pandemia COVID-19 i konflikt na Ukrainie wpłynęły na nowe inwestycje i niższy popyt na nowy dług a wzrastające ceny energii i koszty pracownicze spowodowały spadek dochodowości.Strategiczne partnerstwa finansowe w obszarze Private Debt mogą stanowić dla banków skuteczny sposób na zwiększenie konkurencyjności wobec bardziej elastycznych funduszy Private Debt. Banki, ograniczane przez rygorystyczne wymogi kapitałowe, raportowe i regulacyjne, mają możliwość redukcji tych barier poprzez współpracę z partnerami, co pozwala im na dostęp do nowych, stabilniejszych źródeł finansowania i bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem aktywów ważonych. Dzięki temu mogą dywersyfikować swoją bazę klientów oraz oferować bardziej zróżnicowane produkty kredytowe, co wzmacnia ich pozycję na rynku. Jednocześnie fundusze Private Debt, operując w mniej restrykcyjnym otoczeniu regulacyjnym, zyskują przewagę w elastyczności działania, co pozwala im lepiej dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Partnerstwa z tymi funduszami mogą umożliwić bankom poprawę efektywności kapitałowej, odciążenie bilansów oraz wprowadzenie lżejszego modelu aktywów. W efekcie banki mogą lepiej konkurować w rosnącym rynku Private Debt, wykorzystując uzupełniające się możliwości obu stron.