Fintechy w tyle - nie ma mocnych na tradycyjną bankowość?

Najnowsza odsłona zrealizowanego przez Kearney raportu "European Retail Banking Radar" potwierdza lojalność klientów instytucji finansowych. Aż 55 proc. Europejczyków jest wiernych jednemu bankowi. Nie oznacza to jednak, że pozycja tradycyjnej bankowości zawsze będzie niezachwiana. Po piętach depczą jej bowiem banki cyfrowe i fintechy, które są szczególnie popularne wśród najmłodszych klientów.

Do zmiany banku motywują rekomendacje i zachęty finansowe

Warto zauważyć, że jeśli klienci decydują się na zmianę lokalizacji swojego głównego rachunku, to przechodząc do innego banku najprawdopodobniej przeniosą także inne produkty np. hipoteczne czy inwestycyjne. Nasze badanie pokazało, że wśród tych, którzy niedawno zmienili bank, 76 proc. zabrało ze sobą przynajmniej jeden produkt, najczęściej konto oszczędnościowe lub kartę kredytową. W rzeczywistości niemal połowa (44 proc.) przeniosła więcej lub wszystkie produkty. Historycznie banki funkcjonowały w środowisku niskiego ryzyka odejścia klientów i mogły skupiać się na wzroście. Z każdym kolejnym rokiem widzimy, że „churn” wymaga rosnącej uwagi – mówi Krystian Kamyk, Partner Zarządzający Kearney w Warszawie.

Polscy klienci – mniej lojalni i nie, aż tak cyfrowi

Ciekawe jest również to, że uniwersalne banki w Polsce do tego stopnia rozwinęły swoją bankowość cyfrową, że główne konto w neobanku / fintechu posiada jedynie 6 proc. respondentów z Polski. Najwięcej jest ich w Niemczech – 18 proc., a średnia europejska wynosi 9 proc. Jeśli rozszerzymy analitykę na pierwsze i drugie konto – 22 proc. z nas ma jedno z nich w neobanku / fintechu (również poniżej średniej) – tłumaczy Krystian Kamyk, Partner Zarządzający Kearney w Warszawie.

Klienci z głównym lub dodatkowym kontem w banku cyfrowym lub fintechu Jeden na dziesięciu klientów (9 proc.) posiada swoje podstawowe konto w bankowości cyfrowej lub fintechu

Fintechy rosną w siłę i zaczynają zagrażać tradycyjnym bankom

W opublikowanym po raz szesnasty Europejskim Radarze Bankowości Detalicznej, eksperci Kearney przeanalizowali dane z blisko 90 banków detalicznych działających na 21 europejskich rynkach (50 banków z trzynastu rynków Europy Zachodniej i 38 banków z ośmiu rynków Europy Wschodniej). Płynące z raportu wnioski dotyczą przychodów, wydajności i rentowności sektora bankowego, ale także lojalności konsumentów i rosnącej konkurencji ze strony bankowości cyfrowej Badanie Kearney ujawniło, że Europejczycy, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat zmienili swój bank, czynili to po równo, ze względu na rekomendacje uzyskane pocztą pantoflową (52 proc.) oraz zachęty finansowe (52 proc.). Jak zauważają eksperci, te dwa czynniki mogą być w przyszłości ważnym elementem strategii przejęć i aktywacji. Banki powinny ponadto mocniej postawić na obsługę klienta i customer experience , gdyż jak pokazały wyniki badania, dla 33 proc. respondentów słaba jakość w tym obszarze była powodem do zmiany partnera finansowego.Jak wygląda przywiązanie polskiego klienta do jego banku? Według badania Kearney na nowe możliwości jesteśmy otwarci bardziej niż średnia europejska. Relacje wyłącznie z jednym bankiem utrzymuje 45 proc. respondentów z Polski (średnia dla wszystkich badanych krajów to 55 proc.). Najbardziej przywiązani są klienci z Austrii i Niemiec (odpowiednio: 77 i 69 proc.), najmniej z – Wielkiej Brytanii i Rumunii (odpowiednio: 37 i 41 proc.). Polscy konsumenci znajdują się natomiast w czołówce badanych, którzy są związani z dwoma instytucjami bankowymi (37 proc.) lub 3-5 bankami (16 proc.)Z raportu Kearney wynika, że już teraz jeden na dziesięciu klientów (9 proc.) posiada swoje podstawowe konto w bankowości cyfrowej lub fintechu. Taka forma bankowania jest szczególnie popularna wśród osób młodszych. Dane Kearney mówią o tym, że 35 proc. europejskich klientów banków cyfrowych lub fintechów ma poniżej 35 lat, a ponad połowa (55 proc.) mniej niż 45 lat. Popularność tego typu platform wśród młodszych klientów wynika przede wszystkim z wysokich kompetencji cyfrowych tej grupy, dla której bankowość cyfrowa jest jednym z nawyków konsumenckich i wpisuje się w ich styl życia.Badanie Kearney pokazuje jednocześnie wysokie zaufanie do nowoczesnych form bankowania. Jak się okazuje, połowa respondentów (48 proc.), dla których bank cyfrowy lub fintech jest podstawowym partnerem finansowym, utrzymuje w tego typu instytucji od 80 do 100 proc. posiadanych przez siebie środków. Banki cyfrowe i fintechy zwiększają skalę swojego działania, a pod względem wielkości niektóre z nich stają się poważną konkurencją dla swoich tradycyjnych odpowiedników.