Za rekordowe zyski banków płaci całe społeczeństwo

Sektor bankowy w Polsce przeżywa złotą erę. Pomimo wyzwań makroekonomicznych, inflacji, wojny za wschodnią granicą i niepewności regulacyjnej, banki notują rekordowe zyski. Wyniki za kolejne kwartały są coraz lepsze, a dywidendy płyną szerokim strumieniem do zagranicznych akcjonariuszy. W tym samym czasie społeczeństwo zmaga się z gigantycznymi kosztami życia, drożyzną kredytową i brakiem realnej ochrony konsumenckiej. To paradoks, który ma swoją cenę - i płacą ją zwykli ludzie.

Weźmy na warsztat kredyty gotówkowe - produkt powszechny, dostępny w niemal każdym banku i chętnie reklamowany jako szybki sposób na „wakacje marzeń” czy „remont bez stresu”. Problem w tym, że koszt takiej „przyjemności” może być zupełnie oderwany od rzeczywistości. Realne oprocentowanie wielu kredytów konsumenckich, nawet po spadku stóp procentowych, wciąż sięga 20–30% rocznie. Kredyt 15 tysięcy złotych na 3 lata może kosztować klienta ponad 10 tysięcy złotych - niemal 70% więcej niż pożyczona kwota. Tak nie działa uczciwy rynek.Oczywiście banki tłumaczą to ryzykiem, kosztami operacyjnymi, nieprzewidywalnością sytuacji gospodarczej. Ale to zasłona dymna. W rzeczywistości produkty te są masowo udzielane bez rzetelnej analizy zdolności kredytowej, a klienci często otrzymują umowy, które zawierają błędy prawne, nieprawidłowe RRSO, niedozwolone opłaty, a czasem nawet ukryte prowizje.Mało kto wie, że w takich sytuacjach konsument ma realne narzędzie ochrony - sankcję kredytu darmowego . To instytucja prawna, która pozwala zażądać zwrotu wszystkich kosztów kredytu, jeżeli bank naruszył obowiązki informacyjne wobec klienta. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca spłaca wyłącznie pożyczony kapitał - żadnych odsetek, prowizji ani opłat. Różnice sięgają tysięcy złotych.Tyle że większość Polaków o tej sankcji nie słyszała. A nawet jeśli - nie wie, jak z niej skorzystać. I tu tkwi sedno problemu: społeczeństwo płaci nie tylko finansowo, ale również systemowo. Bo państwo, zamiast wyrównywać szanse między obywatelem a instytucją finansową, milczy. A banki to wykorzystują.Jeszcze bardziej widoczna jest ta dysproporcja w przypadku kredytów hipotecznych. Frankowicze – przez lata wyszydzani jako „hazardziści walutowi” - dziś masowo wygrywają w sądach. I choć minęło już prawie 20 lat od boomu na kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego, dopiero niedawno społeczeństwo zrozumiało skalę nadużyć, jakich dopuściły się banki.Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i polskich sądów są jednoznaczne: umowy frankowe były nieuczciwe. Zawierały klauzule niedozwolone, rażąco naruszały równowagę kontraktową i były konstruowane w sposób, który dawał bankowi pełną dowolność w ustalaniu wysokości zadłużenia. To nie była tylko „niewłaściwa decyzja finansowa” - to była pułapka, zastawiona z pełną świadomością.Dziś kredytobiorcy frankowi, którzy zdecydowali się walczyć w sądach, niemal w każdym przypadku uzyskują wyroku stwierdzające nieważność swoim umów w całości. To oznacza, że oddają bankowi tylko pożyczony kapitał - bez odsetek, bez marży, bez „zarobku” banku. Często jeszcze żądają zwrotu nadpłat i wygrywają również te sprawy. W ten sposób odzyskują nie tylko pieniądze, ale też godność i zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.Problem jednak nie kończy się na Frankowiczach. Przez ostatnie dwa lata podobny ciężar zaczął spadać na barki kredytobiorców złotowych. Gwałtowny wzrost stóp procentowych doprowadził do sytuacji, w której rata kredytu hipotecznego potrafiła wzrosnąć dwukrotnie w ciągu roku. Dla wielu rodzin oznaczało to katastrofę budżetową - i rezygnację z wydatków, oszczędności, planów inwestycyjnych.Warto zaznaczyć, że banki nie poniosły żadnych strat z tego tytułu. Wręcz przeciwnie - zwiększenie rat kredytowych stało się jednym z głównych źródeł ich rekordowych zysków. Problemem nie jest to, że kredyty są drogie. Problemem jest to, że całe ryzyko - inflacji, stóp procentowych, zmian rynkowych - zostało przerzucone na klienta, bez żadnej rekompensaty czy mechanizmu ochrony.Co więcej, dziś okazuje się, że część umów kredytów złotowych również może zawierać klauzule niedozwolone - choćby w zakresie konstrukcji wskaźnika WIBOR. Przed sądami toczą się pierwsze sprawy, w których kredytobiorcy domagają się stwierdzenia nieważności swoich umów lub usunięcia z nich nieuczciwych zapisów. I choć to dopiero początek batalii, scenariusz przypomina ten z walutą szwajcarską.Sytuacja, w której banki osiągają rekordowe zyski w warunkach recesji konsumenckiej i kryzysu kredytowego, nie jest oznaką zdrowej gospodarki. To raczej sygnał alarmowy. Bo jeśli jedna strona zarabia miliardy, a druga coraz bardziej się zadłuża - to nie jest równowaga. To eksploatacja.Państwo powinno bardziej chronić obywateli niż obecnie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa wolno, Komisja Nadzoru Finansowego skupia się na „stabilności sektora”, a Sąd Najwyższy przez lata nie potrafił rozstrzygnąć fundamentalnych kwestii związanych z kredytami. W tym czasie banki rosną w siłę, umacniając pozycję, którą trudno będzie podważyć - nawet politykom.Ale cena tej nierównowagi będzie coraz wyższa. Wzrost niezadowolenia społecznego, rosnące zadłużenie gospodarstw domowych, spadek zdolności kredytowej młodych ludzi, brak inwestycji mieszkaniowych i odpływ środków z realnej gospodarki - to tylko początek długofalowych konsekwencji.Rekordowe zyski banków to nie sukces gospodarki. To sygnał, że ktoś inny - cichy, sfrustrowany, bezbronny - za ten sukces właśnie zapłacił. A jeśli nadal będziemy przymykać na to oczy, niedługo wszyscy zapłacimy rachunek - także ci, którzy dziś wierzą, że ich to nie dotyczy.