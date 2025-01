DeepSeek rzuca wyzwanie OpenAI

Chiński startup DeepSeek wywołał niemałe poruszenie na rynku technologicznym, prezentując swój przełomowy model AI – R1. Kluczowym elementem tego sukcesu jest wykorzystanie starszych chipów Nvidia, które nie podlegają amerykańskim ograniczeniom eksportowym. Model, którego opracowanie kosztowało mniej niż 6 mln USD i jest tańszy w eksploatacji o 95%, niemal dorównuje pod względem innowacyjności systemom czołowych graczy, takich jak OpenAI. W efekcie tego przełomu akcje Nvidii zanotowały spadek o 16,9%, co oznacza największy jednodniowy ubytek wartości rynkowej w historii firmy - niemal 600 mld USD.

Historia DeepSeek doskonale wpisuje się w tzw. „dylemat innowatora” opisany przez Claytona Christensena. Mniejsze firmy, oferując „wystarczająco dobre” i bardziej ekonomiczne rozwiązania, mogą szybko stać się poważnym zagrożeniem dla dominujących graczy. DeepSeek, dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu i sprytnemu wykorzystaniu starszych technologii, podważyło zasadność miliardowych inwestycji w najnowsze centra danych. Choć nie brakuje sceptyków twierdzących, że rzeczywiste koszty projektu mogły być wyższe niż deklarowane, trudno ignorować potencjał startupu.Za sukcesem DeepSeek stoi Liang Wenfeng, współzałożyciel funduszu hedgingowego High-Flyer Quant oraz laboratorium AI DeepSeek. High-Flyer zarządza aktywami wartymi 8 mld USD, będąc jednym z największych funduszy „quant” w Chinach. Liang, absolwent Zhejiang University, swoją wiedzę z zakresu elektroniki i wizji komputerowej skutecznie przeniósł na grunt finansów, rozwijając fundusz oparty na analizach ilościowych. Podobnie jak w AI, również w zarządzaniu aktywami kluczowe znaczenie mają zaawansowane algorytmy i przetwarzanie ogromnych ilości danych.Sukces DeepSeek, przypieczętowany tym, że aplikacja R1 stała się po premierze 20 stycznia najczęściej pobieraną w sklepie Apple, wzbudził niepokój wśród zachodnich gigantów technologicznych. Firmy te dotychczas inwestowały miliardy dolarów w rozwój ekosystemów AI opartych na najnowszych i niezwykle kosztownych rozwiązaniach sprzętowych. Tymczasem DeepSeek udowodniło, że przy użyciu starszych komponentów można osiągnąć wyniki porównywalne z globalnymi liderami. Otwarty kod źródłowy R1 dodatkowo zwiększył zainteresowanie modelem, umożliwiając innym firmom analizę jego innowacyjnych rozwiązań.Mimo sukcesu startupu pojawiają się obawy dotyczące bezpieczeństwa i ryzyka geopolitycznego, co może ograniczyć ekspansję technologii DeepSeek na Zachodzie. Jednak nawet amerykańskie koncerny, w tym Nvidia, prawdopodobnie analizują nowe rozwiązania, by wdrożyć je u siebie lub je ulepszyć.Przypadek DeepSeek i spadek wartości Nvidii pokazują, że rynek AI jest dynamiczny i nieustannie ewoluuje, a dominacja jednego gracza nigdy nie jest pewna. Startup ten zmusza inwestorów i korporacje do ponownego przemyślenia strategii wydatków na rozwój technologii AI, stanowiąc jednocześnie dowód, że nawet ograniczone środki i starsze technologie mogą prowadzić do stworzenia modeli konkurencyjnych wobec najlepszych. To jednoznacznie potwierdza aktualność „dylematu innowatora” i siłę startupów jako motoru zmian w branży.