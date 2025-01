Rynek boi się dominacji DeepSeek

W poniedziałkowy poranek widoczna jest znacząca przecena futures na amerykańskie indeksy. Kontrakt na SP500 traci ponad 1,5 proc. Na wykresie widoczna jest dość pokaźna spadkowa świeca. Układ sugeruje, że ostatnio ustanowione historyczne szczyty i nagłe "zejście" poniżej maksimów ustanowionych na początku grudnia 2024 r. może być swego rodzaju "pułapką na byki". To jak na razie jedynie czyste spekulacje ale ostatnie doniesienia z Chin mogą być swego rodzaju pretekstem do większej korekty na amerykańskim rynku giełdowym. Technologiczny Nasdaq Composite zniżkuje o ponad 2,5 proc. Dolar lekko zyskuje a notowania EUR/USD w sposób umiarkowany spadają poniżej poziomu 1,05.

Głównym tematem ostatnich godzin jest postęp chińskiej firmy DeepSeek w dziedzinie sztucznej inteligencji. Firma ta wprowadziła na rynek darmowy, otwarto-źródłowy model AI, który stanowi silną konkurencję dla popularnego ChatGPT. To wywołuje obawy o dominację i wyceny amerykańskich firm technologicznych takich jak Nvidia oraz Broadcom. To stanowi główną przyczynę wyprzedaży na amerykańskim rynku kontraktów terminowych opartych o główne benchmarki giełdowe.Rynek w tym tygodniu ma pełne ręce roboty. DO najbardziej obserwowanych tematów należy zaliczyć raporty kwartalne, które zostaną podane przez Microsoft, Teslę oraz Apple. Rezultaty tych gigantów mogą znacząco wpłynąć na nastroje na Wall Street.Dodatkowo najbliższe dni będą zdominowane przez decyzje głównych banków centralnych. Otrzymamy pierwsze posiedzenia Fed oraz EBC, które mogą dostarczyć dalszych wskazówek dotyczących polityki monetarnej, postępu inflacji oraz potencjalnych wpływów taryfowych. Rezerwa Federalna z dużym prawdopodobieństwem pozostawi przedział fed funds rate bez zmian (4,25-4,5 proc.) natomiast oczekuje się, że EBC złagodzi parametry swojej polityki monetarnej.Na nastroje wpływa także informacja dotycząca tego, że Donald Trump zagroził nałożeniem 25 proc. ceł na towary z Kolumbii. Negatywnym czynnikiem są również doniesienia o słabszych od prognoz wskaźnikach PMI dla chińskiej gospodarki za styczeń. Parametr dla przemysłu spadł poniżej granicznej bariery i wyniósł 49,1 pkt. a dla usług uplasował się niżej od szacunków i wyniósł 50,2 pkt. Pamiętajmy, że w tym tygodniu zaczyna się Chiński Nowy Rok – najważniejsze święto w kalendarzu Państwa Środka. Zatem rok 2025 zaczyna się dość słabo dla azjatyckiego potentata. Po poprawie dynamiki wzrostu z IV kwartału, nowy rok zaczyna się od pogorszenia sytuacji. Na rynku rodzi się wątpliwość, czy wzrost gospodarczy Chinm może się ustabilizować po ostatnich pozytywnych sygnałach.Pogorszenie nastrojów na rynkach powoduje, że złoty ulega deprecjacji, jak na razie umiarkowanej. Kurs pary EUR/PLN rośnie do 4,22 a USD/PLN powyżej 4,03.