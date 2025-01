2025 rok przyniesie dalsze "rozpychanie się" Chin w światowej gospodarce i izolacjonizm Stanów Zjednoczonych pod wodzą Donalda Trumpa. Dla złota oznaczać to może większą niestabilność i zmienność, choć długoterminowo bardziej prawdopodobny wydaje się ruch w górę niż w dół. A niektóre prognozy zakładają przekroczenie przez królewski kruszec magicznej bariery 3000 dolarów za uncję.

Co czeka rynek złota w 2025 roku?

Goldman Sachs: 2910 USD za uncję do końca 2025 roku i 3000 USD w połowie 2026 roku.

UBS: 2900 USD do końca 2025 roku i 2950 USD w 2026 roku.

Heraeus Precious Metals: przedział 2450–2950 USD.

Citigroup: 2800–3200 USD w ciągu kilku lat, z dużą szansą na realizację w 2025 roku.

Bank of America: 3000 USD, o ile inflacja i globalne napięcia będą się nasilać.

Co czeka rynek złota w 2025 roku? Prognozy na rok 2025 sugerują kontynuację wzrostów, a czołowe instytucje finansowe przewidują, że ceny uncji mogą osiągnąć nowe szczyty.

Co może napędzać dynamiczny wzrost cen?

Rozwój sytuacji inflacyjnej na świecie i związana z tym polityka cięcia stóp procentowych przez banki centralne. Amerykański Fed już skorygował nieco swoją retorykę dotyczącą ścieżki obniżek na 2025 rok. Bankierzy z USA spodziewają się bowiem, że inflacja w Stanach Zjednoczonych jeszcze da o sobie znać.

W Polsce 2025 rok może przynieść umiarkowaną poprawę sytuacji inflacyjnej. Według listopadowej projekcji NBP, inflacja wyniesie średnio 4,3%, a według ekspertów portalu Analizy.pl – około 4,5%. Pomimo tego spowolnienia, w marcu będzie opublikowana nowa projekcja, która może zrewidować te dane.

Duże znaczenie dla rynku złota będzie mieć także niestabilność geopolityczna, w tym możliwość zakończenia wojny w Ukrainie oraz jej konsekwencje gospodarcze. Potencjalne zakończenie konfliktu mogłoby wpłynąć na ceny surowców energetycznych i metali, destabilizując globalne łańcuchy dostaw.

Z kolei w przypadku eskalacji konfliktów w innych regionach, takich jak Bliski Wschód, zwiększone ryzyko geopolityczne mogłoby dodatkowo napędzać popyt na złoto jako bezpieczną przystań.

Rosnące zainteresowanie alternatywnymi aktywami w obliczu osłabienia dolara. Przy przybierającej na sile dedolaryzacji i możliwościach wykorzystania innych walut rezerwowych, złoto może zyskać na znaczeniu jako uniwersalne zabezpieczenie dla inwestorów globalnych.

Jak na gospodarkę wpłynie Donald Trump?

Saxo Bank znów szokuje!

Trump “wysadzi” dolara

Chiny “rzucą” 50 bln CNY, by ożywić gospodarkę

Boom na elektryfikację zakończy OPEC

To będzie intensywny i ciekawy rok!

Nowy rok na rynku złota zaczął się od wzrostów - w ciągu pierwszych dni stycznia cena uncji kruszcu wzrosła o kilkadziesiąt dolarów w stosunku do końcówki 2024 roku. Aktualnie (wedle stanu na wtorek 7 stycznia, godz. 15.30) kurs królewskiego metalu wynosi około 2658 USD/oz.2025 rok zapowiada się jako czas dynamicznych zmian na rynkach finansowych i w gospodarce globalnej. W obliczu rosnących napięć geopolitycznych, przewidywanych zmian w polityce gospodarczej oraz wahających się cen surowców, wielu inwestorów i konsumentów zadaje sobie pytanie: jak będzie kształtował się rynek złota?Złoto, symbol stabilności finansowej, ma za sobą bardzo udany 2024 rok, w trakcie którego wielokrotnie wyznaczał nowe ATH (all-time high), choć końcówka roku przyniosła korektę cenową. Prognozy na rok 2025 sugerują kontynuację wzrostów, a czołowe instytucje finansowe przewidują, że ceny uncji mogą osiągnąć nowe szczyty:Rozpoczynająca się 20 stycznia druga kadencja Donalda Trumpa będzie jednym z czynników mających największy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. W szczególności dotyczy to dwóch kwestii: wojny w Ukrainie i jej potencjalnego zakończenia oraz wojny handlowej z Chinami i ryzyka wzrostu globalnej inflacji.Skutki wojny handlowej już widzieliśmy – mogą one przynieść Stanom Zjednoczonym wzrost gospodarczy oraz przeniesienie zasobów produkcyjnych do kraju. Jednocześnie jednak będzie się to wiązać ze wzrostem inflacji w USA (zwłaszcza w połączeniu z polityką imigracyjną Trumpa), a także w skali globalnej (wojna celna także z Unią Europejską).Intensyfikacja wojen handlowych i potencjalne sankcje celne na europejskie towary mogą wpłynąć na obniżenie konkurencyjności eksportu do USA. Spadek wartości dolara mógłby z jednej strony zwiększyć atrakcyjność amerykańskich towarów importowanych, ale z drugiej strony podnieść koszty kredytów denominowanych w USD dla firm z UE.Saxo Bank co roku dostarcza prognozy, które, choć na pierwszy rzut oka wydają się kontrowersyjne, często skłaniają do głębszych refleksji nad kierunkiem, w jakim zmierza światowa gospodarka. Co warto wiedzieć o ich przewidywaniach na 2025 rok?Niedawno Donald Trump zagroził potężnymi cłami wobec wszystkich, którzy zechcą podważyć rolę dolara w światowej gospodarce. To argumenty dla Chin i innych państw BRICS, że jeśli chcą realizować swoje aspiracje, nie ma innej drogi niż dedolaryzacja.Analitycy Saxo Banku prognozują spadek dolara o 20% w stosunku do głównych walut i 30% względem złota. Gospodarka USA będzie nadal się rozwijać, jednak płace nie będą nadążały za inflacją, ponieważ zasoby produkcyjne będą przenoszone do USA.Zdaniem analityków Saxo, Chiny, które znajdują się w recesji na podobieństwo tej z Japonii z lat 90. ubiegłego wieku, mogą zdecydować się na uruchomienie ogromnych pakietów fiskalnych o wysokości 50 bln juanów (7 bln USD), aby pobudzić gospodarkę do pracy.Przy czym transfery mają zasilać bezpośrednio kieszenie konsumentów, a nie być przeznaczane na redukcję zadłużenia. Dodatkowo inżynieria społeczna, skrócenie godzin pracy i poprawa jakości życia mają prowadzić do polepszenia sytuacji demograficznej kraju.W latach 70. obawialiśmy się, że skończy się ropa. Teraz analitycy Saxo Banku wieszczą, że elektryfikacja zakończy epokę ropy naftowej, a także życie OPEC – organizacji zrzeszającej największe państwa-producentów ropy naftowej.Nie oznacza to, że odejdziemy od ropy, a raczej, że jej znaczenie będzie z roku na rok coraz mniejsze. Ceny ropy zaczną spadać i zakończone zostanie kosztowne wydobycie ropy łupkowej.Rok 2025 zapowiada się intensywnie, jednak zdaje się być naturalnym rozwinięciem tego, co obserwowaliśmy w roku minionym. Sytuacja inflacyjna ma się normalizować, jednak droga do celu może być wyboista i mogą się na niej pojawić jeszcze pewne przeszkody.Złoto wydaje się bezpieczną przystanią, szczególnie w obliczu prognozowanego spadku dolara i wzrostu inflacji. Globalne wydarzenia polityczne, takie jak powrót Donalda Trumpa czy działania Chin, będą miały daleko idące konsekwencje dla całej gospodarki.Rok ten będzie wymagał od inwestorów i konsumentów elastyczności, rozwagi oraz gotowości na zmiany. Dla złota oznaczać to może większą niestabilność i zmienność, choć długoterminowo bardziej prawdopodobny wydaje się ruch w górę niż w dół.