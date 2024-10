Pożyczki celowe dominowały w ujęciu liczbowym we IX 2024

We wrześniu 2024 roku na rynku pożyczek pozabankowych udzielono więcej pożyczek celowych, ale w ujęciu wartościowym dominowały pożyczki gotówkowe - wynika z analizy BIK.

Wartość nowo udzielonych we wrześniu br. pożyczek celowych spadła o -2,1% r/r. W ujęciu liczbowym spadek jest jeszcze większy i wyniósł -25,0% r/r/.W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy br. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 6,116 mln szt. na łączną kwotę 4,383 mld zł, co oznacza wzrost o 62,6% w ujęciu liczbowym oraz o 74,1% w ujęciu wartościowym w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku.Częściowo za tak wysokie dynamiki odpowiadają zmiany regulacyjne dotyczące raportowania udzielonych pożyczek do BIK obowiązujące od 18 maja 2023 r. Do tego momentu w 2023 r. nie były raportowane wszystkie udzielone pożyczki celowe, co zaniża bazę porównawczą.Drugim segmentem są pożyczki gotówkowe, które wypłacane są bezpośrednio na konto klienta i mogą być wykorzystywane na dowolny cel, w tym podreperowanie budżetu domowego. Cechą charakterystyczną pożyczek gotówkowych jest ich wyższa szkodowość w porównaniu do pożyczek celowych. W segmencie tym można wyróżnić dwie kategorie pożyczek gotówkowych.Pożyczki gotówkowe udzielane na niskie kwoty i krótkie okresy – tzw. „chwilówki” oraz na wysokie kwoty i długie, często kilkuletnie okresy. Ten drugi typ pożyczek podobny jest do bankowych kredytów gotówkowych. Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w we wrześniu 2024 r. wyniosła 2 661 zł i była o 16,8% wyższa do średniej kwoty udzielonej we wrześniu 2023 r.Wrześniowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych (1,291 mld zł) była wyższa o +40,7% r/r. Dodatnia dynamika r/r (+20,5%) wystąpiła również w ujęciu liczbowym. We wrześniu udzielono łącznie 485 tys. szt. pożyczek.Przez trzy pierwsze kwartały 2024 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 4,201 mln pożyczek gotówkowych (+35,3%) na kwotę 10,870 mld zł, co oznacza wzrost o +54,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku. Podobnie jak w przypadku pożyczek celowych, również w pożyczkach gotówkowych występuje „efekt regulacyjny” związany z pełnym raportowaniem od 18 maja 2023 r.We wrześniu br. w strukturze sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym dominowały pożyczki celowe, zaś w ujęciu wartościowym pożyczki gotówkowe.