Na GPW rekordowa liczba rachunków maklerskich

1,798 mln rachunków maklerskich na GPW po I połowie 2024 roku. To poziom rekordowy. Najwyższy w historii jest także udział inwestorów zagranicznych w obrotach akcjami na Głównym Rynku GPW - 67%.

Inwestorzy na rynku kapitałowym

Wzrost liczby rachunków internetowych do 1,679 mln, stanowiących 95% wszystkich rachunków inwestycyjnych, odzwierciedla dynamiczny rozwój cyfryzacji na polskim rynku kapitałowym. Coraz większa liczba inwestorów indywidualnych korzysta z nowoczesnych narzędzi do zarządzania swoimi inwestycjami, co świadczy o rosnącej świadomości i zaangażowaniu Polaków w aktywne uczestnictwo na giełdzie. To pozytywny trend, który wspiera rozwój rynku oraz dostępność inwestycji dla szerszego grona uczestników – mówi Arkadiusz Detyniecki, Dyrektor Działu Notowań GPW.

Główny Rynek GPW

Rekordowy udział zagranicznych inwestorów na Głównym Rynku GPW w I połowie 2024 roku to wyraźny sygnał rosnącego zaufania międzynarodowego kapitału do polskiego rynku. Z danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) wynika, że warszawska giełda zanotowała jeden z najwyższych wzrostów obrotów akcjami w Europie, osiągając wzrost o 43,9% rok do roku. Na Głównym Rynku obroty sesyjne sięgnęły 88,4 mld zł, co stanowi najlepszy wynik od ponad dwóch lat. Równocześnie, wzrost aktywności inwestorów indywidualnych na rynku kontraktów terminowych pokazuje, że Polacy coraz śmielej korzystają z zaawansowanych narzędzi inwestycyjnych – dodaje Arkadiusz Detyniecki.

NewConnect

Rynek Instrumentów Pochodnych

W I połowie 2024 roku udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów opcjami kształtował się na poziomie 62% (+22 p.p. rdr).

Catalyst

Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst wzrósł o 2 p.p. rdr do 40% w I połowie 2024 roku.

Z danych z biur maklerskich wynika, że liczba internetowych rachunków inwestycyjnych wyniosła 1,679 mln. Z danych KDPW natomiast wynika, że na koniec I połowy 2024 roku liczba wszystkich rachunków maklerskich osiągnęła najwyższy poziom w historii tj. 1,798 mln.Zainteresowanie giełdą znalazło swoje przełożenie również na aktywne konta. Liczba aktywnych rachunków, które odzwierciedlają faktyczne zaangażowanie inwestorów na rynku, osiągnęła 246 tysięcy – najwyższy poziom od 12 lat (rok do roku). Takie wyniki świadczą o ożywieniu rynku kapitałowego w Polsce oraz wskazują na rosnące zaufanie do giełdy.Na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrocie już od lat generują inwestorzy zagraniczni . W I połowie 2024 roku na wyniósł on 67%, o 2 p.p. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Był to jednocześnie najwyższy udział w pierwszym półroczu w ciągu ostatnich 11 lat. Krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 14% obrotów, co stanowiło spadek o 3 p.p. w stosunku do poprzedniego roku. Krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 19% obrotów, o 1 p.p. więcej niż w I połowie 2023 roku. W I półroczu 2024 roku wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu były inne podmioty instytucjonalne z udziałem na poziomie 31,0%, na drugim miejscu z wynikiem 23,3% znaleźli się animatorzy oraz na trzecim miejscu uplasowały się TFI (16,7%).Na rynku NewConnect największą rolę od lat odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni. W I połowie tego roku odpowiadali za 84% obrotów, co stanowi spadek o 1 p.p. rdr. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 8% obrotów, o 2 p.p. więcej niż przed rokiem. Instytucje krajowe również odpowiadały za 8% obrotów, o 1 p.p. mniej niż w I połowie 2023 roku. Wśród inwestorów instytucjonalnych handlujących na NewConnect w I półroczu 2024 roku 44,3% udziału w obrocie osiągnęli animatorzy. Firmy wygenerowały 31,9%, a inne podmioty instytucjonalne 14,3%.W I połowie 2024 roku udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 30% (-2 p.p. rdr). Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 40% udziału w obrotach kontraktami, czyli o 4 p.p. więcej niż przed rokiem. Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych spadł w I półroczu bieżącego roku do 30% (-2 p.p. rdr).W I połowie 2024 roku udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów opcjami kształtował się na poziomie 62% (+22 p.p. rdr), co było rekordowym wynikiem od 2012 roku.Natomiast udział inwestorów zagranicznych w handlu opcjami spadł o 14 p.p. do poziomu 21%, podobnie jak spadł udział inwestorów instytucjonalnych do 17% (-2 p.p. rdr).Udział inwestorów indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł 50% (tyle samo co przed rokiem), natomiast udział inwestorów zagranicznych spadł o 1 p.p. do 49%. Inwestorzy instytucjonalni odpowiadali za 1% obrotów na rynku produktów strukturyzowanych (+1 p.p. rdr).Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst wzrósł o 2 p.p. rdr do 40% w I połowie 2024 roku. Udział inwestorów zagranicznych pozostał na tym samym 1% poziomie. Spadł natomiast udział inwestorów instytucjonalnych do 59% (-2 p.p. rdr).W 2021 r. GPW zmieniła sposób pozyskiwania danych do wyliczania udziału poszczególnych grup inwestorów w obrotach giełdowych. Obecnie informacje te pochodzą ze zleceń maklerskich przekazywanych do systemu transakcyjnego Giełdy. Z tego względu modyfikacji uległ sposób agregowania i prezentacji danych dotyczących struktury procentowej krajowych inwestorów indywidualnych. Informacje o liczbie rachunków internetowych pochodzą z ankiet wysyłanych przezGPW do krajowych domów maklerskich. Natomiast informacja o liczbie aktywnych rachunków inwestycyjnych pochodzi z systemu transakcyjnego Giełdy – jest to liczba rachunków, z których w badanym okresie złożono co najmniej jedno zlecenie na GPW.