Wartość niewykupionych obligacji korporacyjnych wzrosła do 447 mln zł

Wartość niewykupionych w terminie obligacji wzrosła do 447 mln zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czyli do najwyższego poziomu od ponad trzech lat. Od kolejnego kwartału powinna już jednak zacząć spadać.

Przeczytaj także: Catalyst oazą spokoju?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Niewykupione obligacje na Catalyst, skumulowane dane z 12 miesięcy Wartość niewykupionych w terminie obligacji wzrosła do 447 mln zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czyli do najwyższego poziomu od ponad trzech lat Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Przeczytaj także: Obligacje korporacyjne spłacają się dobrze

Obliczany przez obligacje.pl Index Defalut Rate spadł już zresztą trzeci kwartał z kolei, mimo wzrostu wartości niewykupionych w tym czasie obligacji. Stało się tak, ponieważ indeks mierzy nie samą wartość obligacji, które nie zostały wykupione w terminie w czasie 12 miesięcy, ale ich stosunek do wartości wszystkich zapadających w tym samym czasie obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst . Ponieważ w ostatnich miesiącach zapadały i zostały wykupione obligacje m.in. takich firm jak KGHM (0,4 mld zł) czy Enea (2 mld zł), wartość w mianowniku rosła szybciej niż w liczniku.Tym samym można mówić o zakończeniu trzeciej fali wzrostu naszego indeksu. Pierwsza przypadła na okres wczesnego etapu rozwoju rynku, gdy na katastrofalną liczbę upadłości składały się przede wszystkim obligacje małych firm. Druga fala związana była z aferą GetBack, trzecia zaś z restrukturyzacją Getin Noble Banku. Na piętnaście ostatnich serii obligacji, które nie zostały wykupione w terminie, czternaście przypadło właśnie na Getin Noble Bank, którego obligacje zostały przymusowo umorzone.W lipcu i sierpniu miną ostatnie już terminy wykupu obligacji GNB o łącznej wartości 70 mln zł. Oczywiście tych papierów już nie ma, więc nie zostaną zrealizowane, ale wartość obligacji niewykupionych w terminie w ciągu ostatnich 12 miesięcy i tak spadnie, ponieważ w III kwartale przed rokiem do licznika wchodziły obligacje GNB warte 100 mln zł, a w IV kw. było to 120 mln zł. Zatem począwszy od III kwartału (indeks publikujemy co trzy miesiące), wartość niewykpionych obligacji zacznie spadać, a wskaźnik IDR będzie osuwał się głębiej.Nie można mieć 100-proc. pewności, że poza obligacjami GNB nie zaczniemy – z konieczności – uwzględniać innych papierów niewykupionych w terminie, ale przyzwoita koniunktura gospodarcza, a także jakość bilansów monitorowanych przez nas emitentów obligacji, nie wskazują na istotne ryzyko wystąpienia takiego scenariusza. Biorąc pod uwagę, że emitenci obecni na Catalyst w ogóle wyróżniają się odpornością na wahania koniunktury i dobrze znieśli zarówno komplikacje związane z lockdownami (2020) jak i wybuchem wojny (2022), o wiele bardziej prawdopodobne jest osuwanie się naszego indeksu w kierunku zera. Poziom ten udało się osiągnąć dotąd tylko podczas jednego odczytu – na koniec września 2022 r. Najbliższa okazja do powtórzenia tej sytuacji pojawi się w grudniu 2025 r.Co ciekawe, liczony osobno wskaźnik dla emisji o wartości do 10 mln zł szoruje po dnie (to dobra informacja) już od ponad dwóch lat. W przeszłości to właśnie tego typu emisje osiągały najwyższe wskaźniki defaultów (nawet ponad 25 proc.). Statystyka prowadzi wręcz do paradoksalnego wniosku – małe emisje korporacyjne stały się mniej ryzykowne od emisji bankowych. Oczywiście nie jest to prawdą. Spadek liczby defaultów małych emisji ma źródło w regulacjach. Coraz trudniej jest wprowadzić małe emisje na Catalyst (zatem w ogóle nie trafią do naszych statystyk), dolny limit to obecnie 5 mln zł. Z drugiej zaś strony firmy, które przeprowadzają tego rodzaju emisje, wcale nie chcą stać się publicznymi, o ile tylko nie kierują ofert do inwestorów indywidualnych (od ubiegłego roku obligacje adresowane do osób fizycznych muszą mieć 100 tys. euro jednostkowego nominału, jeśli nie będą przedmiotem giełdowego obrotu).