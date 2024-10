Wartość niewykupionych obligacji korporacyjnych spadła do 417 mln zł

Wartość niespłaconych w ostatnich 12 miesiącach giełdowych papierów dłużnych zmalała do 417 mln zł. I jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, w kolejnych kwartałach notować będzie ona coraz niższe poziomy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Niewykupione obligacje na Catalyst, skumulowane dane z 12 miesięcy Wartość niespłaconych w ostatnich 12 miesiącach giełdowych papierów dłużnych zmalała do 417 mln zł. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Na koniec września skumulowana 12-miesięczna wartość niewykupionych w terminie obligacji spadła do 417 mln zł z 447 mln zł kwartał wcześniej, gdy po siedmiu wzrostowych kwartałach notowała ona lokalny szczyt. W relacji do wygasającego zadłużenia wartość defualtów spada już jednak od roku, na co wpływ miały także duże wykupy, zrealizowane w poprzednich miesiącach. Na razie więc udział niespłaconych korporatów zmniejszył się do 5,3 proc. z 6,3 proc. kwartał wcześniej i 9,8 proc. przed rokiem.W kolejnych okresach kalkulowany przez Obligacje.pl wskaźnik ma szansę notować coraz niższe wartości, ponieważ rynek zostawiał będzie za sobą uruchomioną jeszcze we wrześniu 2022 r. przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku (w sierpniu wygasać miały ostatnie giełdowe papiery GNB, które z powodu umorzenia oczywiście nie doczekały do wykupu). Zdarzenie to jest właściwie jedyną przyczyną aktualnie wciąż nie najlepszych statystyk spłacalności długu na Catalyst.Tymczasem wyjąwszy banki, giełdowe obligacje przedsiębiorstw mogłyby się prezentować jako spokojna klasa aktywów, gdzie od ponad roku nie doszło do ani jednego zdarzenia kredytowego (ostatni default miał miejsce jeszcze w 2022 r., i dotyczył papierów z wykupem w kwietniu 2023 r.). Naturalnie nie ma pewności, że przyszłość przyniesie równie korzystne rozstrzygnięcia, ale statystyka jest na razie po stronie inwestorów. Co nie jest to bynajmniej przypadkiem. Już od dłuższego bowiem czasu krajowy rynek korporatów wykazuje się większą dojrzałością oraz odpowiednią odpornością na szoki, jak pandemia, czy wybuch wojny w Ukrainie.Przy okazji obchodzonej przed kilkoma dniami kolejnej rocznicy uruchomienia Catalyst warto przypomnieć, że w długim terminie, tym razem 10-letnim, liczony przez Obligacje.pl wskaźnik defaultów to 3,73 proc. (3,23 proc. bez banków).