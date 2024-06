Okno transferowe ZUS-OFE otwarte do 31 lipca

Zakład ubezpieczeń Społecznych przypomina, że okno transferowe ZUS-OFE jest otwarte tylko do 31 lipca. Do tego dnia przyszli emeryci mogą zmienić swoją dotychczasową decyzję w sprawie przekazywania części składki emerytalnej na subkonto w ZUS-ie lub do OFE.

Natomiast jeśli osoba nie zamierza nic zmieniać, czyli chce zachować swoją decyzję z poprzedniego „okienka transferowego” dotyczącego podziału składki, to nie musi nic robić, nie musi składać żadnego wniosku. Dokumenty składamy w sytuacji, gdy zmieniamy dotychczasową decyzję – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Kogo dotyczy „okienko transferowe”

Potrzebne oświadczenie

Ważne

Jeśli dotychczas ubezpieczony nie był członkiem żadnego OFE, a chce, aby część jego składki była przekazywana na rachunek do wybranego OFE, to w ciągu 4 miesięcy od złożenia oświadczenia ZUS-US-OFE-03 powinien zawrzeć umowę z wybranym przez siebie OFE.

Ubezpieczony może zdecydować, że całość składki na II filar w wysokości 7,3 proc. będzie zapisywana na subkoncie w ZUS-ie. Natomiast w przypadku podjęcia decyzji o przekazywaniu części składki emerytalnej, w wysokości 2,92 proc. do OFE, na subkoncie prowadzonym przez ZUS będzie zapisywana pozostała część składki w wysokości 4,38 proc.Decyzję o zapisywaniu składki tylko na subkoncie w ZUS-ie mogą podjąć osoby, które mają przekazywaną składkę emerytalną do OFE i nie są objęci tzw. „suwakiem bezpieczeństwa” (tj. nie są w wieku niższym o 10 lat od powszechnego wieku emerytalnego, wynoszącym 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Natomiast oświadczenie o przekazywaniu części składki do OFE mogą złożyć ubezpieczeni, których tzw. „suwak bezpieczeństwa” również nie dotyczy i ich składka nie jest przekazywana do OFE, bo np. nie złożyli oświadczenia o jej przekazywaniu do OFE lub nie są członkami OFE, a całość ich środków na II filar zapisywana jest na subkoncie w ZUS-ie.Aby część składki emerytalnej zamiast do ZUS-u trafiała do OFE albo odwrotnie, trzeba złożyć oświadczenie. Pisemny wniosek w tej sprawie można dostarczyć do w ZUS-u osobiście, wysłać za pośrednictwem poczty lub przekazać drogą elektroniczną, korzystając z profilu na Platformie Usług Elektronicznych. Formularze oświadczenia (ZUS-US-OFE-03) dostępne są w placówkach ZUS, na stronie internetowej www.zus.pl oraz na Platformie Usług Elektronicznych.Kolejne okno transferowe będzie od 1 kwietnia do 31 lipca 2028 r.