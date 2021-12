Wszystkie emerytury będą wypłacone przed Bożym Narodzeniem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że wypłaci wszystkie emerytury i renty, także te z terminem wypłaty przypadającym na 25 dzień miesiąca, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

- Dlatego w tym roku wszyscy emeryci i renciści z terminu „25” posiadający konta otrzymają wypłatę najpóźniej 23 grudnia – zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

My już od 21 grudnia przekazujemy te emerytury i renty, które przynosi doręczyciel tak by listonosze mieli czas na ich doręczenie do 24 grudnia – wyjaśnia Kowalska-Matis. - Mam nadzieję, że także i tym razem poczta stanie na wysokości zadania i nasi klienci dostaną pieniądze możliwie szybko. Podkreślam jednak, że w najlepszej sytuacji są oczywiście ci, którym pieniądze wpływają na bankowe konta – dodaje rzeczniczka.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych standardowo wypłaca emerytury i renty w sześciu terminach tj. 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Zgodnie z przepisami, emerytury są dostępne na kontach jeden dzień przed terminem płatności, a jeżeli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy to dwa dni. W grudniu ostatni termin płatności wypada w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.Grudzień to wyjątkowy czas i każdy chce jak najszybciej dostać pieniądze.ZUS przy tej okazji namawia emerytów i rencistów do zakładania kont bankowych. Przelew świadczenia dociera szybciej niż przekaz.ZUS rozpocznie także wcześniej wypłaty z terminu „1”, bo już od 28 grudnia, po to żeby na kontach klientów ZUS znalazły się jeszcze przed Sylwestrem.