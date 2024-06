Dodatek pielęgnacyjny bez żadnego wniosku

Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany automatycznie każdemu seniorowi, który kończy 75 lat - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od marca 2024 roku wysokość tego świadczenia wynosi 330,07 złotych.

Jest on przyznawany przez nas automatycznie, a to oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków - zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

- Dodatek pielęgnacyjny jest co roku waloryzowany. Obecnie jego wysokość to 330,07 zł i jest przez nas wypłacany co miesiąc w tym samym terminie płatności, w którym przelewana jest emerytura lub renta – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Gerd Altmann z Pixabay Nie trzeba składać wniosku do ZUS żeby dostać dodatek pielęgnacyjny ZUS przyzna go automatycznie każdemu seniorowi, który skończy 75 lat. Dodatek pielęgnacyjny jest co roku waloryzowany.

Każdy emeryt bądź rencista, który ukończy 75 lat otrzyma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dodatek pielęgnacyjny, razem z emeryturą lub rentą.Według rzeczniczki, senior, który ukończy 75 lat życia i jest uprawniony do emerytury lub renty dostanie dodatek pielęgnacyjny z tzw. automatu. Nieco inaczej wygląda to w przypadku osób młodszych, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji - tutaj potrzebne jest złożenie wniosku do ZUS wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia OL-9. Zaświadczenie powinno być nie wcześniej wystawione niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Do wniosku może być także dołączona dokumentacja medyczna.Z każdym rokiem rośnie kwota dodatku pielęgnacyjnego. Od marca 2023 r. do lutego br. był wypłacany w wysokości 294,39 zł, a między marcem 2022 r. a końcem lutego 2023 r. miał wartość 256,44 zł. Od 1 marca 2024 wynosi on 330,07 zł.Od decyzji przyznającej dodatek można się odwołać w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji. Po tym terminie decyzja będzie prawomocna i nie będzie możliwości jej zaskarżyć. Sprzeciw może mieć formę papierowej korespondencji przesłanej pocztą. Ale można to też zrobić ustnie do protokołu podczas osobistej wizyty w placówce ZUS.Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa ona poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje również osobom pobierającym tylko rentę socjalną (czyli bez zbiegu z rentą rodzinną). Ponadto należy poinformować Zakład o każdej zmianie adresu, bo doręczanie wszelkiej korespondencji (decyzji, pism) pod dotychczasowym adresem będzie prawnie skuteczne.