Na co można zaciągnąć kredyt ekologiczny BGK?

Zielone inwestycje to dziś nie tylko moda, ale konieczność. Rozumie to Bank Gospodarstwa Krajowego, który 25 kwietnia br. ruszył z nową ofertą kredytową dla firm. Jakie możliwości rozpościera przed przedsiębiorcami zaciągnięcie "Kredytu ekologicznego"?

Przeczytaj także: Ekokredyt. Na co i dla kogo?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie inwestycje można finansować poprzez „Kredyt ekologiczny” BGK?

Na jaki poziom dofinansowania mogą liczyć firmy?

Czy „Kredytem ekologicznym” można sfinansować zakup licencji i patentów?

Idzie zielone

„Zielone” rozwiązania dla przedsiębiorstw

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Montaż paneli fotowoltaicznych Firmy, które chcą postawić na odnawialne źródła energii mogą skorzystać m.in. z fotowoltaiki

Idealnym przykładem obrazującym, że inwestycja w odnawialne źródła się opłaca jest zmodernizowany przez nas zespół budynków magazynowo-biurowych Omnigena po zainstalowaniu przemysłowej pompy ciepła naszej produkcji oraz rekuperatorów udało się zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o 80% w stosunku do konwencjonalnych instalacji. Automatyka dobrze dostosowuje zużycie energii wobec warunków zewnętrznych, a dzięki wentylacji z odzyskiem ciepła straty utrzymano na bardzo niskim poziomie – podkreśla Łukasz Woźniak, ekspert Euros Energy.

Nowoczesne rozwiązania pozwalają na zwiększenie przewagi konkurencyjnej i budowanie stabilnej pozycji na rynku. Dlatego tak ważne jest wsparcie firm, aby mogły „pójść” w zielonym kierunku. Takim wsparciem jest „Kredyt ekologiczny” od Bank Gospodarstwa Krajowego.W ramach nowej edycji przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.Poziom dofinansowania wynosi od 15% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.Wsparciem mogą być objęte wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej jak np. nabycie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów , licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej , studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.Niezależnie od profilu działalności, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom OZE, przedsiębiorstwo może zredukować wydatki, kierując finanse tam, gdzie są naprawdę potrzebne. Dlatego coraz więcej firm dostrzega taką potrzebę.Firmy, które chcą postawić na odnawialne źródła energii mogą skorzystać m.in. z fotowoltaiki . W obliczu rosnących cen energii zapewnia ona stabilność i rozwój. Co więcej, dla firmy to również szybki zwrot z inwestycji. Po kilku latach elektrownia słoneczna zaczyna generować dodatkowe zyski, jednocześnie zmniejszając koszt produkcji towarów i usług.Przedsiębiorca inwestując w fotowoltaikę spełnia standardy środowiskowe strategii ESG. Wykorzystanie energii słonecznej jest przyjazne dla środowiska, co można wykorzystać w budowaniu wizerunku firmy jako odpowiedzialnej ekologicznie. Warto również pamiętać, że inwestycja w zieloną energię to szansa na uniknięcie dodatkowych podatków i opłat związanych z emisję CO2, co w perspektywie może decydować o rentowności firmy.Kolejnym krokiem mogą być magazyn energii, który umożliwi przechowanie energii elektrycznej „na później”, firma stanie się wówczas w pełni niezależna energetycznie. Dzięki magazynom organizacje nie będą musiały sprzedawać nadwyżek prądu z fotowoltaiki do sieci po niższej cenie, a następnie odkupywać w chłodne, mało słoneczne dni lub wieczorami po wyższej stawce. Zmagazynowana w baterii energia posłuży właśnie do użycia w tych porach, a wszystko to będzie równało się ogromnej oszczędności.Projekt Kredyt ekologiczny finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. Budżet przeznaczony na dofinansowanie firm w aktualnym naborze wynosi 660 mln zł. Może więc realnie wesprzeć firmy na drodze do zielonej przeszłości.