Santander Bank Polska: nowy kredyt online dla firm z sektora MŚP

W ofercie Santader Bank Polska pojawił się nowy kredyt dla firm reprezentujących sektor MŚP. Proces związany z uzyskaniem finansowania jest w 100% zdalny, a więc idealnie przystosowany do obecnej sytuacji. To już zresztą kolejne ułatwienie, które bank zaproponował przedsiębiorcom podczas koronakryzysu. Ostatnio jednoosobowe działalności gospodarcze zyskały takie rozwiązania jak eKsięgowość, eFaktoring oraz eWindykacja i eUmowy.

Dane PARP wskazują, że w sektorze małych i średnich firm (MŚP) zatrudnionych jest 6,8 miliona Polaków, co przekłada się na 56,8 proc. udziału w strukturze przeciętnego zatrudnienia. Małe i średnie firmy odpowiadają w Polsce za tworzenie prawie połowy PKB – w 2018 r. było to 49,1 proc.

Jak ubiegać się o nowy kredyt dla firm?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jakub Krechowicz - Fotolia.com Internetowy kredyt dla firm w Santander Bank Polska Santander Bank Polska, odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców w czasie pandemii, wprowadził innowacyjny i w pełni zdalny proces kredytowy do 300 000 zł dla małych i średnich firm.

Jak zapewnia Santander Bank Polska, wnioskowanie o nowy kredyt dla firm zostało maksymalnie uproszone. Mogą ubiegać się o niego firmowi klienci banku, którzy posiadają dostęp wszystkich osób akceptujących dokumenty (wspólnicy, poręczyciele) do bankowości elektronicznej Mini Firma lub Santander internet. Finansowanie przeznaczone jest dlaprzedsiębiorców z sektora MŚP, z wyłączeniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.Pierwszym krokiem jest rozmowa telefoniczna z doradcą. Po niej klient, przez pocztę w bankowości internetowej, otrzymuje wszystkie dokumenty i tam akceptuje dyspozycje oraz podpisuje wniosek. Następnie, w wiadomości w poczcie, a także telefonicznie, klient otrzymuje decyzję, która zależy od jego kredytowej Po przyznaniu finansowania konieczne jest przesłanie dokumentów do zabezpieczenia kredytu – oczywiście zdalnie. Następnie zaś klient akceptuje warunki, a doradca zbiera zgody poręczycieli i współmałżonków, które są niezbędne do uruchomienia kredytu.Wszystko odbywa się bez wizyty w oddziale, bez wykorzystania papieru – bezpiecznie, wygodnie, zdalnie. Proces jest także szybki – środki mogą wpłynąć na konto klienta jeszcze tego samego dnia, po skompletowaniu przez niego dokumentów oraz zaakceptowaniu przez reprezentantów i poręczycieli warunków kredytu.Poza możliwością zdalnego wnioskowania o kredyt dla firm oraz przekazywania dokumentów i akceptacji umowy w bankowości internetowej, Santander Bank Polska przeniósł do kanałów cyfrowych także inne procesy. Obecnie online można podpisać m.in. aneks do prolongaty technicznej Kredytu w Rachunku Bieżącym, aneks do umowy Kredytu w Rachunku Bieżącym, a także pozyskać dokumenty finansowe do monitoringu kredytowego czy zaktualizować dane firmy.