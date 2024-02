Świadczenie honorowe, czyli wszystko o emeryturach dla stulatków

Od 1 marca 2024 świadczenie honorowe, czyli emerytura dla stulatka, będzie o 705,88 zł wyższe i wyniesie 6 246,13 zł brutto miesięcznie. ZUS przypomina, komu przysługuje dodatkowa emerytura i jak ją uzyskać.

Przeczytaj także: 14. emerytura w wysokości 2650 zł brutto już we wrześniu

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Komu przysługuje świadczenie honorowe?

Jaka jest wysokość emerytury dla stulatka?

Jak rosły emerytury dla stulatków w ciągu ostatnich 10 lat?



Prawie 2600 Polaków ma więcej niż sto lat. W naszym regionie aż 262 osoby muszą na swoim urodzinowym torcie zmieścić więcej niż 100 świeczek. To 39 osób więcej niż w roku ubiegłym – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Ze względu na to, że wysokość kwoty przeznaczonej dla stulatków jest ustalana każdego roku, dlatego ta specjalna „emerytura dla stulatków” jest, co roku w innej wysokości, ale raz przyznana nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile emerytur dla stulatków jest wypłacanych na Dolnym Śląsku? Na Dolnym Śląsku mieszkają obecnie 262 osoby, które mają 100 i więcej lat (2023 - 223, 2022 – 191). Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Jak rosły emerytury dla stulatków w ciągu ostatnich 10 lat.

Od 1 marca 2014 r. 3191,93 zł (M.P. 2014.147)

Od 1 marca 2015 r. 3308,33 zł (M.P.2015.177)

Od 1 marca 2016 r. 3408,62 zł (M.P.2016.147)

Od 1 marca 2017 r. 3536,87 zł (M.P.2017.184)

Od 1 marca 2018 r. 3731,13 zł (M.P.2018.188)

Od 1 marca 2019 r. 4003,88 zł (M.P.2019.153)

Od 1 marca 2020 r. 4294,67 zł (M.P.2020.178)

Od 1 marca 2021 r. 4512,41 zł (M.P.2021.38)

Od 1 marca 2022 r. 4944,79 zł (M.P.2022.211)

Od 1 marca 2023 r. 5540,25 zł (M.P.2023.172)

Od 1 marca 2024 r. 6 246,13 zł.

Raz przyznana „dodatkowa emerytura” nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokościNa Dolnym Śląsku mieszkają obecnie 262 osoby, które mają 100 i więcej lat (2023 - 223, 2022 – 191). Wśród najstarszych Dolnoślązaków więcej jest pań. 218 Dolnoślązaczek ma za sobą setne urodziny (2023 – 194, 2022 – 162) i 44 Dolnoślązaków (w 2023 – 23, 2022 – 29).Na terenie należącym do legnickiego oddziału ZUS mieszka 44 (w 2023 – 41, 2022-30) wiekowych seniorów, na terenie wałbrzyskiego 102 (w 2023 – 62, 2022-50) oraz wrocławskiego 116 (w 2023 – 120, 2022-111).Najstarszą mieszkanką naszego regionu jest pani Franciszka, która ma już 108 lat. Najstarszym Dolnoślązakiem jest pan Alfons, który ma prawie 104 lata.Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Wysokość tej „dodatkowej emerytury” jest różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Jeszcze do końca lutego tego roku, czyli zaledwie do czwartku - ta specjalna emerytura wynosi: 5540,25 brutto. Wysokość kwoty dla 100 latków jest ustalana każdego roku począwszy od marca do lutego roku następnego. Seniorzy, którzy setne urodziny będą obchodzić od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku, otrzymają wyższe świadczenie niż w ubiegłym roku - w kwocie 6 246,13 zł brutto miesięcznie, co stanowi wzrost o 705,88 zł brutto.Rzeczniczka zaznacza, że podana liczba to są tylko te osoby, które dostają swoje comiesięczne pieniądze z ZUS. Niektórzy dostają emerytury np. z KRUS czy emerytury mundurowe, więc z pewnością wiekowych seniorów jest na Dolnym Śląsku więcej niż ci, którzy są w rejestrach ZUS.Aby otrzymać świadczenie honorowe wystarczy umieć 100 lat. Nie trzeba składać żadnych wniosków, ponieważ zostanie ono przyznane automatycznie. Wypłata jest niezależna od emerytury oraz dodatków przysługujących z innych tytułów. To świadczenie może wypłacać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Świadczenie to dostają z ZUS także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty. Takim osobom również należy się dodatek dla stulatków, ale w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku gdyż nie znajdują się w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia).