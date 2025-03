ZUS wypłaci trzynaste emerytury

Kwiecień to miesiąc wypłaty trzynastej emerytury - przypomina ZUS. To dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto. Pieniądze zostaną wypłacone razem z kwietniową emeryturą czy rentą.

Kiedy wypłaty „trzynastek”

Jeśli termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS zrealizuje wypłatę przed tym dniem. W związku z tym osoby, które otrzymują świadczenia 6. i 20. kwietnia oraz 1 maja, mogą spodziewać się ich wcześniejszej wypłaty, najpóźniej do 4., 18. i 30. kwietnia – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

„Trzynastka" przysługuje w wysokości najniższej emerytury, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto.

Dla kogo trzynastki?

Wysokość trzynastki, jeśli prawo do renty rodzinnej ma kilka osób

Pierwszy termin wypłaty dodatkowego świadczenia przypada na 1 kwietnia. Środki do osób pobierających emerytury i renty w tym terminie przekazane zostały na pocztę 27 marca, natomiast do banku trafią 31 marca. W pierwszej transzy trzynastkę otrzyma 888,5 tys. uprawnionych w całym kraju na łączną kwotę 1 mld 665 mln zł brutto.Harmonogram wypłat dodatkowego świadczenia pieniężnego przedstawia się następująco: 1, 6, 10, 15, 20, 25 kwietnia oraz 1 maja (dotyczy osób pobierających świadczenie lub zasiłek przedemerytalny).Aby otrzymać „trzynastką emeryturę” nie trzeba składać żadnego wniosku. ZUS przyzna je uprawnionym automatycznie. Otrzymają ją osoby, które na dzień 31 marca będą miały prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń, takich jak emerytura, renta, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny. Tegoroczna wysokości „trzynastki” to 1878,91 zł bruttoW przypadku zbiegu prawa do świadczeń, na przykład emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową, osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, zwane potocznie „trzynastką”. Jeśli świadczenia są wypłacane przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie wypłacone przez ZUS.Jeśli prawo do renty rodzinnej przysługuje więcej niż jednej osobie, to przyznawane jest jedna „trzynastka”, która zostanie podzielona na tyle równych części, ile osób ma prawo do renty rodzinnej na dzień 31 marca danego roku. Na przykład, jeśli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby, to każda z nich otrzyma połowę z kwoty 1879,91 zł.