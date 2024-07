Bezpieczne wakacje. Oto najpopularniejsze pułapki na turystów

Wakacje to czas relaksu, a to sprawia, że często tracimy czujność. A na to tylko czekają oszuści, wymyślając coraz to nowe sposoby na kradzież naszych pieniędzy. Fałszywe oferty noclegów i wyjazdów, kradzież portfela czy telefonu, to zagrożenia na które uczulają nas eksperci z Intrum.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na co zwrócić uwagę rezerwując nocleg?

Na jakie zagrożenia na wakacjach musimy się przygotować?

Jakich zasad przestrzegać, aby nasze wakacje były bezpieczne?



Miał być pokój z widokiem na morze, ale… okna brak

Portale dokładają wszelkich starań, żeby takie sytuacje nie miały miejsca, ale dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy skorzystać z możliwości odwróconego wyszukiwania grafiką w przeglądarce i sprawdzić, czy udostępniony adres jest rzeczywiście tym właściwym, chociażby wyszukując go na mapach. Dodatkowym problemem może być sytuacja, gdy gospodarz wystawia to samo miejsce na różnych portalach w różnych cenach. Jeśli miejsce, które wynajęliśmy, zostanie zarezerwowane za wyższą cenę, właściciel może zwrócić się do nas z prośbą o anulację, podając jako powód nieprzewidziany problem, który pojawia się na krótko przed przyjazdem, np. awaria. Ceny innych opcji są już wtedy zazwyczaj bardzo wysokie i gospodarz może zaoferować nam inny apartament w dużo gorszym standardzie lub lokalizacji, a za pierwotną cenę. Nie zgadzajmy się jednak na to – takie sytuacje powinny być zgłaszane do obsługi klienta, która pomoże nam znaleźć jak najkorzystniejsze dla nas rozwiązanie – mówi Aneta Miszczak, ekspertka Intrum.

Kliknij, aby powiekszyć fot. atimedia z Pixabay Co nam grozi na wakacjach? Kradzieże portfela lub telefonu są bardzo częste, dlatego kiedy robi się dookoła nas tłoczno, warto pilnować torby i rzeczy wartościowych.

W trakcie podróży

Kieszonkowcy - kradzieże portfela lub telefonu są bardzo częste, dlatego kiedy robi się dookoła nas tłoczno, warto pilnować torby i rzeczy wartościowych. Złodzieje mają też swoje sposoby na odwrócenie uwagi. Przykładowo, jeśli ktoś coś na nas wyleje, bądźmy czujni. Winowajca będzie pomagał nam pozbyć się plamy, podczas gdy jego wspólnik wykorzysta zamieszanie i sprawdzi nasze kieszenie. Tłok bywa też sztucznie inscenizowany: podczas gdy jedni depczą nas po butach czy szturchają, odwracając uwagę, inni przeszukują nasze rzeczy.

- kradzieże portfela lub telefonu są bardzo częste, dlatego kiedy robi się dookoła nas tłoczno, warto pilnować torby i rzeczy wartościowych. Złodzieje mają też swoje sposoby na odwrócenie uwagi. Przykładowo, jeśli ktoś coś na nas wyleje, bądźmy czujni. Winowajca będzie pomagał nam pozbyć się plamy, podczas gdy jego wspólnik wykorzysta zamieszanie i sprawdzi nasze kieszenie. Tłok bywa też sztucznie inscenizowany: podczas gdy jedni depczą nas po butach czy szturchają, odwracając uwagę, inni przeszukują nasze rzeczy. Krocie za taksówkę - będąc w nowym mieście, często wybieramy taksówki jako środek lokomocji. Korzystając z naszej nieznajomości miasta, niektórzy taksówkarze mogą pojechać dłuższą trasą, biorąc wyższą zapłatę niż za podróż standardową drogą. Jeśli nie spytamy o koszt planowanego kursu, możemy być zaskoczeni kwotą do zapłaty.

- będąc w nowym mieście, często wybieramy taksówki jako środek lokomocji. Korzystając z naszej nieznajomości miasta, niektórzy taksówkarze mogą pojechać dłuższą trasą, biorąc wyższą zapłatę niż za podróż standardową drogą. Jeśli nie spytamy o koszt planowanego kursu, możemy być zaskoczeni kwotą do zapłaty. Podpisywanie petycji - po centrum miast przechadza się sporo osób, które zbierają podpisy pod petycjami na cele charytatywne. Czasami mogą to być dzieci lub ludzie, którzy podają się za niesłyszących. Gdy złożymy już parafkę pod podsuniętym dokumentem, okazuje się, że jest to w rzeczywistości zobowiązanie do darowizny i oszuści będą nalegać, abyśmy dali im pieniądze. Jeśli to zrobimy, nie wesprzemy żadnej organizacji non profit, a jedynie grupę złodziejaszków.

- po centrum miast przechadza się sporo osób, które zbierają podpisy pod petycjami na cele charytatywne. Czasami mogą to być dzieci lub ludzie, którzy podają się za niesłyszących. Gdy złożymy już parafkę pod podsuniętym dokumentem, okazuje się, że jest to w rzeczywistości zobowiązanie do darowizny i oszuści będą nalegać, abyśmy dali im pieniądze. Jeśli to zrobimy, nie wesprzemy żadnej organizacji non profit, a jedynie grupę złodziejaszków. Bransoletki i kwiatki - zaczepienie przez obcą osobę i otrzymanie od niej niespodziewanego podarunku w postaci bransoletki lub róży może być miłe. Na początku otrzymujemy komunikat, że to wszystko za darmo w imię przyjaźni. Gdy przyjmiemy prezent, szybko dowiemy się jednak, że musimy za niego zapłacić. Wydawać by się mogło, że łatwo odmówić, ale naciągacze potrafią być bardzo nachalni lub nawet grozić turystom, którzy nie chcą sięgnąć do portfela. Najlepiej od razu odmawiać bez wdawania się w zbędne dyskusje.

- zaczepienie przez obcą osobę i otrzymanie od niej niespodziewanego podarunku w postaci bransoletki lub róży może być miłe. Na początku otrzymujemy komunikat, że to wszystko za darmo w imię przyjaźni. Gdy przyjmiemy prezent, szybko dowiemy się jednak, że musimy za niego zapłacić. Wydawać by się mogło, że łatwo odmówić, ale naciągacze potrafią być bardzo nachalni lub nawet grozić turystom, którzy nie chcą sięgnąć do portfela. Najlepiej od razu odmawiać bez wdawania się w zbędne dyskusje. Rzeczy na stole - naszym pierwszym odruchem, kiedy zajmujemy miejsce w restauracji jest położenie telefonu na stoliku. Powinniśmy się tego oduczyć, szczególnie podczas wyjazdu za granicę, bo złodzieje tylko na to czekają. Gdy zwęszą okazję, podejdą do nas, najczęściej z mapą, zakryją nam widok na nasze rzeczy i wykorzystując rozproszenie po prostu je ukradną. Niektórzy są jednak bardziej bezpośredni i np. po prostu podbiegają do stolika, zabierają to, co było na stole i uciekają sprintem.

Podróżowanie to nie tylko odkrywanie nowych miejsc, ale także odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i finanse. Świadomość typowych oszustw oraz przestrzeganie prostych zasad bezpieczeństwa, takich jak dokładna weryfikacja ofert noclegowych i unikanie transakcji poza oficjalnymi platformami, mogą znacząco zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą przestępców – podsumowuje Aneta Miszczak, ekspertka Intrum.

