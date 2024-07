Gospodarka USA radzi sobie wciąż dobrze

Wczorajszy raport na temat PKB USA za II kwartał był pewnego rodzaju dowodem na to, że gospodarka radzi sobie wciąż dobrze a proces dezinflacyjny postępuje. Technologiczne spółki kontynuowały wyprzedaż (Nasdaq Composite -0,9 proc.) natomiast małe firmy zyskały, czego dowodem jest wzrost indeksu Russell2000 o 1,26 proc. Wsparcie uzyskały sektory wrażliwe na gospodarkę, w tym energetyczny, przemysłowy oraz finansowy. To była kolejna niska zmienność na głównej parze walutowej, która oscyluje wokół poziomu 1,0850. Kontrakty terminowe wyceniają brak zmian stóp procentowych w USA na przyszłotygodniowym posiedzeniu FOMC i zakładają obniżkę we wrześniu. Dziś w centrum uwagi raport na temat wydatków Amerykanów.

Gospodarka amerykańska rozwijała się w zdecydowanie wyższym tempie niż zakładały prognozy. W II kwartale dynamika zaskoczyła pozytywnie i wyniosła 2,8 proc. kw/kw co oznacza wzrost z 1,4 proc. w I kwartale. Konsumpcja zwyżkowała o 2,3 proc. Inflacja PCE spadła względem I kwartału do 2,6 proc. a bazowa do 2,9 proc. kw/kw. Oczekiwano jednak nieco większego spadku wskaźnika „core”. Fed w przyszłym tygodniu prawie na pewno pozostawi stopy procentowe bez zmian. Z jednej strony mamy wciąż solidne dane dotyczące koniunktury a z drugiej liczby pokazujące na spadek cen. Wrześniowa obniżka jest faktycznie możliwa, choć zanim wydamy wyrok musimy poczekać na paczkę danych za lipiec oraz sierpień. Wczorajsze dane niejednoznacznie jednak wskazują na konieczność luzowania warunków monetarnych przez Fed po wakacjach. Jeśli w kolejnych tygodnia pojawi się więcej wątpliwości co do ruchu we wrześniu, dolara może zyskać, ponieważ będzie to oznaczać, że wycena rynkowa poszła za daleko i będzie musiało nastąpić dostosowanie.Wczoraj miał miejsce kolejny dzień wyprzedaży na spółkach technologicznych. Indeks Nasdaq100 dotarł do bariery technicznej zbudowanej z horyzontalnego wsparcia a także z dolnej bandy przyspieszonego kanału wzrostowego. Na uwagę zasługuje również fakt, że aktualna korekta swoją wielkością przypomina tę z ubiegłego roku. Dziś na kontrakcie terminowym widoczne jest umiarkowane odreagowanie. W krótkim horyzoncie spadki mogły wytracić swój potencjał i realne jest odreagowanie.Indeks klimatu gospodarczego Ifo dla niemieckiej gospodarki ponownie spadł w lipcu z poziomu 88,6 pkt. do 87 pkt. Wynik znalazł się również poniżej rynkowych oczekiwań. Gorszy rezultat to pokłosie spadku oczekiwań biznesowych na okres kolejnych sześciu miesięcy. Pogorszyła się również ocena sytuacji bieżącej (spadek z 88,3 pkt. do 87,1 pkt.). Najgorzej radzi sobie przemysł wytwórczy.To już trzeci z rządu spadek Ifo co może martwić inwestorów. Z drugiej strony 6-miesięczna średnia nie wykazuje jeszcze aż tak negatywnego scenariusza. Po wczorajszych gorszych danych PMI, dzisiejsze dane są swego rodzaju zimnym prysznicem dla wszystkich tych, którzy oczekiwali rychłej poprawy koniunktury w II połowi roku. Ożywienie gospodarcze w kolejnych miesiącach może być stłumione i wykazywać niższa dynamikę wzrostu od powszechnych oczekiwań. Ryzyko pogorszenia sytuacji gospodarczej jest kolejnym powodem, aby oczekiwać dalszego cięcia stóp procentowych EBC we wrześniu.Pomimo kontynuacji spadków na giełdach (WIG20 -0,66 proc., DAX -0,5 proc., Nasdaq Composite -0,9 proc.) złoty w czwartek zdołał odrobić znaczną część strat poniesionych na środowej sesji. Kurs EUR/PLN z poziomu bliskiego 4,3050 zniżkował do 4,2850 i aktualnie znajduje się w tych okolicach. Notowania pary USD/PLN spadły z okolic 3,97 i obecnie zbliżają się do 3,94.