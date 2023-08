RBA zaskoczył, PMI dla polskiego przemysłu najniżej od listopada ub.r.

Wtorek stać będzie pod znakiem publikacji raportów PMI na temat koniunktury panującej w lipcu w przemyśle wielu krajach świata oraz raportu ISM dla przemysłu w USA. PMI dla Polski osiągnął w lipcu najniższą wartość od listopada ub.r. (43,5 pkt.; ekonomiści oczekiwali spadku z poziomu 45,1 pkt. do 44,5 pkt.). Zaskoczył dziś rano bank centralny Australii. Wbrew oczekiwaniom ekonomistów nie podniósł on wysokości swej podstawowej stopy procentowej do 4,35 proc. z 4,1 proc. W efekcie kurs USD/AUD rósł dziś ok. godz. 9:20 o prawie 1 proc.

Kontrakty na główne indeksy amerykańskiego rynku akcji minimalnie spadały dziś rano (S&P 500 -0,08 proc.) utrzymując się w pobliżu swoich ostatnich kilkunastomiesięcznych maksimów.Na początku wtorkowej sesji brak było na europejskich rynkach akcji jakieś dominującej tendencji (DAX -0,12 proc.; w piątek i poniedziałek indeks ten ustanawiał swe historyczne rekordy, CAC 40 0 proc.).Dziś rano WIG i WIG-20 odpoczywały po ustanowieniu w poniedziałek swoich kilkunastomiesięcznych (WIG-20 –0,24 proc. ok. godz. 9:35). Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś rano kursy akcji spółek BNP Paribas Bank Polska, Tauron Polska Energia i Amrest. Jeśli chodzi o składowe sWIG-u 80 to swe najwyższe kursy od przynajmniej roku osiągnęły dziś akcje spółek Wawel, TIM i Erbud.Rentowność 10-letnich obligacji rządu Stanów Zjednoczonych utrzymuje się poniżej poziomu 4 proc. (3,86 proc.). Lekko spadała dziś rano rentowność polskich 10-latek (5,402 ok. godz. 9:10). Trwają spekulacje na temat możliwej już we wrześniu lub październiku obniżki stóp RPP.Poniżej poziomu 1,10 wrócił kurs EUR/USD (-0,16 proc. ok. godz. 9:05). Do najwyższego poziomu od ponad 3 tygodni wzrósł kurs USD/JPY (+0,27 proc.).Zmiany kursów głównych walut względem polskiego złotego były dziś rano minimalne (EUR/PLN +0,01 proc., USD/PLN +0,2 proc. ok. godz. 9:05).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara spadł dziś poniżej poziomu 29000 USD (-1,1 proc.) i znalazł się na najniższym poziomie od 21 czerwca br.Ceny kontraktów na ropę naftową osiągnęły w poniedziałek swoje najwyższe poziomy od kwietnia, a dziś rano lekko korygowały tę zwyżkę (WTI –0,31 proc., Brent -0,3 proc. ok. godz. 9:00). Lekko drożały kontrakty na gaz ziemny na NYMEX-ie (+0,72 proc.). Taniały dziś rano metale (złoto -0,7 proc. – spadek z osiągniętego wczoraj najwyższego poziomu od maja, srebro -1 proc., platyna -0,37 proc., pallad -0,36 proc., miedź -0,27 proc. – spadek z osiągniętego w poniedziałek najwyższego poziomu od kwietnia). Spadki z ostatnich kilku sesji próbowały dziś rano korygować kontrakty na soję i pszenicę na CBOT (soja +0,5 proc., pszenica +0,31 proc. ok. godz. 9:05). Drożała dziś rano również bawełna (+0,81 proc.).