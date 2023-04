Świąteczne wyciszenie na rynkach

W Wielki Piątek rynki akcji w Europie, USA i części krajów Azji i Oceanii będą zamknięte. Wczorajsza sesja giełdowa w Stanach Zjednoczonych zakończyła się niewielkimi wzrostami głównych indeksów (S&P 500 +0,36 proc., DJIA +0,01 proc., Nasdaq Composite +0,76 proc.). Podobnie było dziś na większości czynnych rynków akcji w Azji i Oceanii: największy wzrost - +1,28 proc. - zanotował koreański Kospi.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych, która wczoraj spadła do najniższego poziomu od września ub.r., wróciła powyżej poziomu 3,3 proc. Rentowność 10-latek polskiego rządu pozostawała powyżej poziomu 6 proc.Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie spadła wczoraj o prawie 7 proc. osiągając swe nowe cykliczne minimum i najniższy poziom od września 2020 roku. Ceny kontraktów na ropę naftową po ostatnim wzroście utrzymywały się w okolicach poziomów swoich szczytów z okresu grudzień 2022-marzec 2023. Cena kontraktów na kakao na ICE osiągnęła wczoraj nowy najwyższy poziom od 2016 roku. Poziom swego szczytu z 2016 roku atakował wczoraj kurs kontraktów na cukier notowanych na ICE.Zmiany kursów głównych walut były dziś rano kosmetyczne (EUR/USD 0,00 proc., USD/JPY +0,1 proc.).Minimalnie umacniał się dziś rano polski złoty (EUR/PLN -0,09 proc., USD/PLN -0,09 proc. ok. godz. 9:25).Kurs BTC/USD od trzech tygodni tkwi w okolicach poziomu 28000 pkt. (dziś ok. godz. 9:10 -0,14 proc.).