Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że trzynasta emerytura jest wypłacana z kwietniowym świadczeniem. Gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub święto - ZUS przelewa pieniądze tak, żeby trafiły do adresata jeszcze przed dniem wolnym. Pierwsza trzynastka w tym roku zostanie wypłacona 31 marca.

Pieniądze zawsze wypłacamy przed terminem, jeśli wypada on w dzień wolny od pracy. Zastrzyk gotówki przed świętami na pewno seniorom się przyda – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. vivoo - Fotolia.com Kiedy trzynasta emerytura 2023? Harmonogram wypłat dodatkowych 13. emerytur: 1 kwietnia (wypłata 31 marca), 5 kwietnia, 6 kwietnia, 10 kwietnia, 15 kwietnia, 20 kwietnia, 25 kwietnia.

Pierwsza 13. emerytura zostanie wypłacona w ostatnim dniu marca z uwagi na to, że 1 kwietnia wypada w sobotę. Wcześniejsza wypłata obejmie również te osoby, które otrzymują swoje emerytury i renty 10. dnia miesiąca. Pieniądze trafią na ich konta jeszcze przez Wielkanocą. Ostatni w tym roku termin wypłat 13. to 25 kwietnia.Harmonogram wypłat dodatkowych 13. emerytur: 1 kwietnia (wypłata 31 marca), 5 kwietnia, 6 kwietnia, 10 kwietnia, 15 kwietnia, 20 kwietnia, 25 kwietnia.Większość spośród ponad 10 mln rencistów i emerytów dostała już zwaloryzowane wypłaty. Od 1 marca wzrosły one o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto, pod warunkiem, że ktoś ma wymagany przepisami staż pracy, który w przypadku kobiet wynosi 20 a w przypadku mężczyzn 25 lat.Według rzeczniczki, osoby, których emerytura przed waloryzacją wynosiła 1338,44 zł, po podwyżce otrzymują 250 zł więcej, czyli 1588,44 zł. W skali roku oznacza to 3000 zł więcej. Emerytura w wysokości 2000 zł wzrosła o 296 zł do kwoty 2296 zł, co oznacza dodatkowe 3552 zł w skali roku. Emeryci, którzy wcześniej dostawali z ZUS, co miesiąc 3 tys. zł po waloryzacji dostają 3444 zł (wzrost o 444 zł), co przekłada się na 5328 zł podwyżki w skali roku.Dzięki waloryzacji do kwoty 1588,44 zł brutto wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto.