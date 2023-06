Przeciętna emerytura wypłacona w marcu wyższa o prawie 600 zł r/r

Przeciętna emerytura wypłacona przez ZUS w marcu tego roku wyniosła 3 482,63 zł, natomiast w marcu 2022 roku było to 2903,85 zł. Oznacza to wzrost o 578,78 zł rok do roku.

W ciągu ostatnich 22 lat wyższa od tegorocznej była tylko waloryzacja, w 2008, która wyniosła 116,26 proc. – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Podobnie wysokie waloryzacje miały miejsce w roku, 2000 kiedy waloryzacja wyniosła 112,72 proc., a za 2007 – 112,85 proc. – dodaje.

Najniższą emeryturę w Polsce, czyli 2 grosze dostaje Wrocławianin, który w swoim życiu zapłacił tylko jedną składkę do ZUS w wysokości 1.01 zł – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Emerytury kobiet i mężczyzn

Różnice w wysokości emerytur dla kobiet i mężczyzn wynikają z tego, że panie pracują krócej, zarabiają mniej i żyją średnio statystycznie dłużej niż mężczyźni. Kobiety mają także mniejsze dochody, gdy przez część swojego życia są na urlopach związanych z wychowaniem dziecka, często to właśnie one rezygnują z pracy, gdy muszą się opiekować chorym członkiem rodziny np. starym rodzicem lub niepełnosprawnym dzieckiem – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. - Na dodatek z racji tego, że kobiety w Polsce żyją dłużej niż mężczyźni ten kapitał jest dzielony przez większą ilość miesięcy tzw. dożycia, dlatego kwota kobiecej emerytury jest niższa. Kobieta w Polsce musi przeżyć dłużej za mniejszy kapitał – dodaje.

Emerytury wyjątkowe – dla 100 latków

W województwie dolnośląskim już ponad 82 procent seniorów wybiera przelew na bankowe konto zamiast comiesięcznej wizyty listonosza - mówi.

Przeprowadzona 1 marca waloryzacja rent i emerytur podniosła wysokość emerytury o 14,8 proc. Po waloryzacji minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł. 1 marca podwyższono kwoty najniższych emerytur i rent: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna o 250,00 zł (z 1 338,44 zł do 1 588,44 zł); renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 187,50 zł, z (1 003,83 zł do 1 191,33 zł).Jak podaje Iwona Kowalska-Matis przeciętna emerytura na dolnym Śląsku w 2022 roku wynosiła 2858,78 zł, przy wtedy średniej emeryturze w kraju 2833,56 zł.W 2022 roku najwyższe średnio emerytury były wypłacane w województwach mazowieckim i śląskim. Średnia kwota emerytury na Mazowszu w 2022 r. to 2981,44 a na Śląsku to 3338,84 zł.Rzeczniczka wyjaśnia, że bardzo niskie kwoty emerytur mają te osoby, które pracowały bardzo krótko lub pracowały „na czarno” i do ZUS nie wpływały żadne składki.W marcu 2023 r. emerytury i renty w ZUS pobierało ponad 7,8 mln świadczeniobiorców. Najwyższy odsetek świadczeniobiorców, tj. 77,8 proc. stanowiły osoby pobierające emeryturę. Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 7,2 proc., a rentę rodzinną 15,1 proc. świadczeniobiorców.Największy odsetek emerytur – 13,8 proc. – to emerytury w przedziale od 2 200,01 zł do 2,6 tys. zł. Według danych ZUS w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła liczba osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 7 tys. zł. W marcu 2022 r osób, które dostawały comiesięczne przelewy z kwotą przekraczającą 7 tys. zł było 108,0 tys. a w marcu br. już 258,8 tys., zatem w porównaniu z rokiem poprzednim było ich więcej o 150,8 tys., czyli o 139,6 proc.Z danych ZUS wynika, że emerytury w wysokości ponad 10 tys. zł dostawało 36,9 tys. osób, w tym 1 008 świadczeniobiorców, którym co miesiąc wpływało na konta ponad 15 tys. zł.Z danych ZUS wynika, że kobiety wciąż otrzymują statystycznie niższą emeryturę niż mężczyźni.Z najnowszego raportu ZUS wynika, że 42,5 proc. kobiet dostaje świadczenia w wysokości do 2,4 tys. zł. Emeryturę w wysokości powyżej 3 tys. zł dostaje 34,5 proc. pań. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku liczba kobiet otrzymujących emerytury w wysokości powyżej 5 tys. zł wzrosła o 160,6 tys.W rozkładzie wysokości emerytur w populacji mężczyzn tendencja jest odwrócona. To w przedziałach wysokości do 3 tys. zł odsetek mężczyzn pobierających emerytury jest niższy niż w populacji kobiet. Od 3 tys. zł do 3,2 tys. zł i w każdym kolejnym przedziale, odsetek mężczyzn pobierających emeryturę jest wyższy niż w populacji kobiet.W przedziale wysokości pomiędzy 4 tys. a 4,5 tys. zł odsetek ten jest najwyższy i wynosi 10,7 proc. Emeryturę w wysokości powyżej 3 tys. zł pobiera 73,6 proc. populacji mężczyzn.RentyW przypadku rent z tytułu niezdolności do pracy, wypłacanych po waloryzacji w marcu 2023 r. 51,9 proc. rent mieściło się w przedziale wysokości od 1 tys. zł do 2 tys. zł.Największy wpływ na tak wysoki odsetek miały renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy pobierane w wysokości najniższej (1 191,33 zł) oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w wysokości najniższej (1 588,44 zł).Emerytura wyjątkowa dla osób, które ukończyły 100 lat jest świadczeniem honorowym przyznawanym w wysokości aktualnie obowiązującej kwoty bazowej. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Emerytura wyjątkowa przysługuje z urzędu, automatycznie z chwilą ukończenia 100 lat.Wysokość emerytury wyjątkowej z tytułu ukończenia 100 lat zależy od dokładnej daty ukończenia 100 lat przez świadczeniobiorcę. Od 1 marca 2023 roku wysokość emerytury wyjątkowej dla 100 latków wynosi 5 540,25 zł brutto, (dlatego osoby, które ukończyły wiek 100 lat, np. w styczniu 2023 roku otrzymały emeryturę wyjątkową w wysokości 4 944,79 zł). Kwota przyznanej emerytury wyjątkowej nie podlega waloryzacji, czyli do końca życia świadczeniobiorcy jest wypłacana w tej samej wysokości.W marcu 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał emerytury wyjątkowe dla 2,85 tys. świadczeniobiorców, z tego dla 0,43 tys. – mężczyzn i 2,42 tys. - kobiet.Według rzeczniczki, to stuprocentowa gwarancja punktualnych wypłat i bezpieczeństwa pieniędzy seniorów.