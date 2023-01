Cena kontraktów na gaz ziemny w USA poniżej 3 USD/mmBtu

Ceny kontraktów na gaz ziemny na rynkach w Wielkiej Brytanii i Holandii spadły wczoraj o ponad 11 proc., ale utrzymały się powyżej swoich minimów sprzed tygodnia. Dziś rano cena kontraktu na amerykański gaz ziemny na NYMEX-ie spadła po raz pierwszy od 20 miesięcy poniżej poziomu 3 USD/mmBtu (jeszcze w sierpniu ub.r. kontrakt ten kosztował przez krótką chwilę ponad 10 USD).

Ceny kontraktów na ropę naftową utrzymywały się dziś rano w okolicach wczorajszego zamknięcia (WTI -0,14 proc., Brent +0,01 proc.). Cena złota, która osiągnęła wczoraj na COMEX-ie najwyższy poziom od kwietnia minimalnie dziś spadała ok. godz. 9:30.Na rynku akcji w USA główne indeksy zanotowały wczoraj niewielkie zmiany (S&P 500 -0,07 proc., DJIA +0,31 proc., Nasdaq Composite -0,27 proc.). Dziś rano ok. godz. 9:40 cena kontraktu na S&P 500 spadała o 0,36 proc.W Azji nadal zamknięte były z okazji obchodów Nowego Roku w kalendarzu księżycowym giełdy w Chinach i na Tajwanie. Najsilniejszy wzrost notował dziś singapurski Straits Times Index (+1,62 proc.), zaś najwięcej tracił indyjski SENSEX 30 (-1,13 proc.).Dziś ok. godz. 9:45 minimalnie spadały w Europie indeksy giełdowe na głównych rykach (DAX -0,12 proc., CAC 40 -0,03 proc.).Najsłabszymi wśród głównych indeksów giełdowych dziś rano w Europie były WIG-20 (-1,4 proc.) i WIG (-1,29 proc.). Silnie tracił dziś WIG-Banki (-4,9 proc. ok. godz. 9:50), który spadł do najniższego od prawie 3 tygodni poziomu. Przyczyną było pojawienie się w mediach informacji o rządowym pomyśle wydłużenia ustawowych wakacji kredytowych. Wśród składników WIG-u 20 o 4-6 proc. spadały dziś kursy akcji mBanku, PKO BP, Pekao SA i Santander Bank Polska. Wśród składników mWIG-u 40 o ponad 6 proc. taniały dziś rano akcje Banku Millenium i Alior Banku.Rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych wróciła wczoraj ponownie poniżej poziomu 6 proc. i dziś rano kontynuowała spadek. Lekko zniżkowała również rentowność 10-latek rządu Stanów Zjednoczonych.Kurs EUR/USD, który w poniedziałek po raz pierwszy od kwietnia ub.r. osiągnął poziom 1,09, utrzymywał się dziś rano nieco poniżej niego notując minimalne zmiany. Kurs USD/JPY nieznacznie rósł dziś ok. godz. 9:15 o 0,14 proc. przebywając tuż powyżej poziomu 130 JPY. Najsilniejszy względem amerykańskiego od sierpnia ub.r. był dziś rano dolar australijski.Złoty minimalnie tracił dziś rano (EUR/PLN +0,06 proc., USD/PLN +0,1 proc. ok. godz. 9:20).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara po dotarciu w sobotę do poziomu 23000 USD (najwyższego od sierpnia ub.r.) konsoliduje się wykazując niewielkie zmiany (wczoraj –0,76 proc., dziś rano -0,20 proc. ok. godz. 9:10).