Zakończony rok Tygrysa, rozpoczęty rok Królika

W niedzielę zakończył się zgodnie ze wschodnioazjatyckim kalendarzem księżycowym rok Tygrysa i rozpoczął się rok Królika. W związku z obchodami nowego roku rynki akcji w Chinach, na Tajwanie, w Singapurze, Korei Południowej, Malezji i Indonezji są obecnie nieczynne. Japoński Nikkei 225 był dziś najwyżej od ponad miesiąca (+1,33 proc.).

Przeczytaj także: Gaz ziemny w USA najtańszy od wiosny 2021

Przeczytaj także: Nikkei 225 obronił poziom wsparcia

W piątek wzrosły główne indeksy amerykańskiego rynku akcji odrabiając część start zanotowanych we wtorek, środę i czwartek (S&P 500 +1,89 proc., DJIA +1 proc., Nasdaq Composite +2,66 proc.).Na początku sesji na giełdach europejskich zmiany poziomów głównych indeksów były niewielkie (DAX +0,09 proc., CAC 40 -0,08 proc. ok. godz. 9:45).Na GPW WIG-20 rósł o +0,8 proc. ok godz. 9:45. Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś rano kursy akcji spółek Ciech i Benefit Systems. Wśród składników sWIG-u 80 swe najwyższe od przynajmniej roku poziomy osiągnęły ceny akcji spółek PCC Rokita, Creepy Jar, Unimot, Mirbud i Playway.Rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych utrzymywała się nieco poniżej poziomu 6 proc., a amerykańskich nieco poniżej poziom 3,5 proc.O ok. 10 proc. wzrosły w piątek ceny kontraktów na gaz ziemny w Europie kontynuując rozpoczęte w miniony wtorek odbicie. W USA natomiast cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie osiągnęła dziś rano najniższy poziom od ponad 1,5 roku (o prawie 70 proc. niższy niż w sierpniu 2022). Minimalnie taniały kontrakty na ropę naftową (WTI -0,39 proc., Brent -0,39 proc. ok. godz. 9:30).Kurs EUR/USD przekroczył dziś rano po raz pierwszy od kwietnia ub.r. poziom 1,09 (+0,44 proc. ok. godz. 9:10). Najsilniejsza natomiast od 2008 roku względem euro była czeska korona. Lekko dziś rósł kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena (+0,35 proc. ok. godz. 9:10).Polski złoty lekko umacniał się dziś rano względem amerykańskiego dolara (-0,41 proc. ok. godz. 9:15) atakując poziom swych styczniowych minimów i minimalnie słabł wobec euro (+0,07 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara ponownie silnie wzrósł w piątek (+7,26 proc.). Zwyżka była kontynuowana w sobotę (+1,57 proc.) i kurs BTC/USD znalazł się na najwyższym poziomie od sierpnia ub.r. Po lekkiej niedzielnej korekcie dziś rano ok. godz. 9:10 Bitcoin minimalnie zwyżkował (BTC/USD +0,27 proc.).