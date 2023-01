Gaz ziemny w USA najtańszy od wiosny 2021

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji kontynuowały wczoraj rozpoczęty w środę spadek (S&P 500 -0,76 proc., DJIA -0,76 proc., Nasdaq Composite –0,96 proc.). Zwyżki głównych indeksów przeważały natomiast dziś na giełdach Azji i Oceanii. Największy - +1,82 proc. - notował Hang Seng, który osiągnął najwyższy poziom od początku lipca ub.r.

Niewielkimi wzrostami rozpoczęła się również piątkowa sesja na większości europejskich rynków akcji (DAX +0,5 proc., CAC 40 +-0,54 proc.).Na GPW ok. godz. 10-te WIG-20 rósł o 0,34 proc. Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś kursy akcji spółek Ciech i Benefit. Wśród składników sWIG-u 80 najwyżej od roku była dziś cena akcji spółki Playway.Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych osiągnęła w środę i czwartek najniższy poziom od września, ale dziś lekko rosła. Rentowność polskich 10-latek próbowała wrócić powyżej poziomu 6 proc. (6,007 proc.).Cena kontraktów na amerykański gaz ziemny na NYMEX-ie spadła dziś do najniższego poziomu od wiosny 2021 i jest obecnie ponad 3-krotnie niższa niż w sierpniu ub.r. Lekko rosły dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową (WTI +0,73 proc., Brent +0,66 proc. ok. godz. 9:40). Niewielkie wzrosty notowały dziś również kontrakty na metale szlachetne (złoto +0,4 proc., srebro +0,91 proc., platyna +0,17 proc.). Wyjątkiem był najsłabszym w tej grupie od jakiegoś czasu pallad (-0,85 proc.).Euro lekko umacniało się dziś rano względem amerykańskiego dolara (EUR/USD +0,17 proc. ok. godz. 9:40). Nieco słabł natomiast względem USD japoński jen (USD/JPY +0,44 proc.), ale kurs USD/JPY pozostawał poniżej poziomu 130 JPY.Nieco umacniał się na początku dzisiejszego dnia polski złoty (EUR/PLN -0,14 proc., USD/PLN – 0,31 proc.).Po ubiegłotygodniowym rajdzie w górę kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara konsoliduje się w okolicach poziomu 21000 USD (dziś ok. godz. 9:30 -0,72 proc.).