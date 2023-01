Ferie zimowe z bonem turystycznym. Czas na jego wykorzystanie się kończy

16 stycznia w kilku województwach rozpoczynają się ferie zimowe. To dobry czas na wykorzystanie bonów turystycznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że można nimi płacić jeszcze tylko do końca marca.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com W ferie zimowe można wykorzystać bon turystyczny

Zarówno aktywacja, jak i płatność bonem turystycznym, jest bardzo prosta i nie przysparza żadnych trudności. Wystarczy wejść na swój profil PUE, odnaleźć po lewej stronie zakładkę Polski Bon Turystyczny i aktywować ją, podając swój adres email i numer telefonu komórkowego. Po aktywacji bonu na PUE ZUS, na adres e-mail przekazany zostanie kod obsługi płatności. Trzeba go podać, kiedy płaci się bonem za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną na terenie Polski. Każda płatność jest potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym, który jest wysłany SMS-em na podany wcześniej numer telefonu – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

W województwie śląskim na 485 tys. przyznanych bonów turystycznych do wykorzystania pozostało blisko 163 tys. W tej liczbie znajdują się zarówno bony aktywowane i niewykorzystane, jak i częściowo wykorzystane, ale też takie, których rodzice jeszcze nie pobrali na swój profil PUE, czyli nie aktywowali.Tych nieaktywnych, czyli niepobranych bonów, pozostało ponad 51 tys. Warto się pospieszyć, zarówno z aktywacją, jak i realizacją płatności bonem, bo czasu na wykorzystanie zostało coraz mniej. Termin ważności bonu mija z ostatnim dniem marca tego roku. Rodzice i opiekunowie mają teraz doskonałą okazję do wykorzystania bonu na wyjazd i atrakcje swoich pociech podczas ferii zimowych . Miejsc, gdzie można zapłacić bonami w całym kraju jest ponad 4,9 tys.. A jeśli nie chcą wysyłać swoich dzieci gdzieś daleko, to z bonu można skorzystać również w województwie śląskim. Płatność bonami przyjmuje tutaj 1,6 tys. podmiotów turystycznych.Do tej pory suma płatności zrealizowanych bonami przez rodziców ze Śląska przekroczyła 333 mln zł. W całym kraju transakcje bonami wyniosły 2,8 mld zł. Najwięcej zyskali przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego z terenu województwa małopolskiego i pomorskiego. Rodzice i opiekunowie zostawili tam w formie bonu odpowiednio 621 mln zł i 519 mln zł. Do śląskich podmiotów turystycznych trafiło blisko 146 mln zł.Bonem można płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski tylko do końca marca 2023 r. Z samej usługi można skorzystać później. Listę podmiotów, które honorują bony turystyczne, można sprawdzić na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.