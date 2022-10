Bon turystyczny ważny do 31 marca 2023

Ważność bonu turystycznego została przedłużona po raz kolejny - tym razem do 31 marca 2023 roku - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Bonem można płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne.

Rodzice i opiekunowie w naszym regionie całkowicie wykorzystali 208 tys. bonów – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Do firm turystycznych popłynęły już 203 mln zł a pozostałe ponad 32 mln zł mogłyby być przez nas wypłacone gdyby bony zostały do końca wykorzystane – dodaje.

Aby skorzystać z bonu turystycznego, wystarczy mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i następnie go aktywować, otrzymamy drogą mejlową unikalny numer płatności. Bon można aktywować w dowolnym momencie, np. na kilka dni przed planowanym wypoczynkiem – wyjaśnia Kowalska-Matis.

W województwie dolnośląskim do tej pory aktywowano 272 tys. bonów na 322 tys. przyznanych. Nieaktywnych pozostało 49 tys. bonów, co stanowi 15,4 proc. wszystkich bonów. Wciąż do wykorzystania jest 113 tys. bonów. Są to bony aktywowane, ale niewykorzystane oraz te nieaktywne.Kowalska-Matis wyjaśnia, że bon przyznawany jest na każde dziecko, które na dzień 18 lipca 2020 r. miało prawo do świadczenia 500+ lub między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabyło prawo do tego świadczenia. Wysokość bonu to 500 zł na każde dziecko, natomiast dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością dostanie drugi bon również o wartości 500 zł, czyli łącznie 1000 zł. Aby otrzymać drugi bon, należy złożyć odpowiednie dokumenty przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.Bon przyznawany jest w formie elektronicznej. Ma unikalny 16-cyfrowy numer i jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.W całym kraju rodzice mogą dokonać płatności bonem u ponad 31 tys. podmiotów turystycznych, w woj. dolnośląskim u 2450.