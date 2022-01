Ważność bonu turystycznego została przedłużona do końca września 2022 roku - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Bon wprowadzony został w marcu 2020 jako wsparcie dla dotkniętej lockdownami branży turystycznej.

Aktywne bony to takie, które rodzic bądź opiekun pobrał (czyli aktywował) na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, ale nie jest to równoznaczne, że od razu musiał nimi zapłacił za usługę hotelową czy imprezę turystyczną. Bonami można płacić wielokrotnie, do wysokości przyznanego bonu – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Dzięki wydłużeniu terminu ważności bonu rodzice będą mieli więcej czasu na jego wykorzystanie. Mogą nim opłacić nie tylko zimowisko, ale też pobyt w hotelu czy imprezę turystyczną dla dziecka w późniejszym okresie, np. podczas majówki, czy wakacji, w tym wyjazd swojej pociechy na kolonię bądź obóz. Bonem turystycznym będzie można płacić do 30 września 2022 r. – mówi rzeczniczka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Bon turystyczny ważny do końca września 2022 roku

W województwie śląskim przyznano 485 tysięcy bonów, z czego rodzice aktywowali już 78 proc., czyli 379 tys. bonów.W Śląskim ponad 46 proc. bonów, 226 tys., zostało już całkowicie wykorzystanych. Wciąż blisko 22 proc., czyli ponad 106 tysięcy bonów, nie zostało aktywowanych. Kwota nieaktywnych bonów to blisko 74 mln zł.Bon turystyczny jest przyznawany na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu „ Rodzina 500 plus ”. Na każde dziecko przypada jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością potwierdzoną odpowiednim orzeczeniem rodzice mogą liczyć na dodatkowy bon, również w wysokości 500 zł. Bon nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.Realizacja świadczenia odbywa się z wykorzystaniem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzic lub opiekun dziecka do 18. roku życia może aktywować bon. Wystarczy, że po wejściu na PUE uzupełni swoje dane kontaktowe, a następnie aktywuje bon. Po aktywacji uprawniony otrzymuje specjalny kod, który należy podać podmiotowi turystycznemu podczas dokonywania płatności bonem. Każda płatność jest potwierdzana jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym w SMS.Liczba bonów przyznanych w kraju to 4 318 650, w woj. śląskim 485 924. W całej Polsce rodzice aktywowali już 3 138 901 bonów, a w Śląskim - 379 057, czyli 78 proc. Kwota zrealizowanych płatności bonami w kraju – 1 933 468 316,16 zł, w woj. śląskim – 243 802 437,11 zł.W 100 proc. wykorzystanych bonów w całym kraju jest 1 710 468, natomiast w woj. śląskim rodzice całkowicie wykorzystali 226 814 bonów.Liczba podmiotów turystycznych w całym kraju to blisko 30 tys., w których można płacić bonami turystycznymi. W woj. śląskim takich firm i organizacji jest 1897. Najwięcej zgłoszonych podmiotów turystycznych jest w woj. pomorskim, bo blisko 6 tys. i w woj. małopolskim – ponad 5,2 tys.Przypominamy, zgodnie z nowelizacją bon turystyczny jest ważny do 30 września 2022 roku. Po tym czasie niewykorzystane środki z bonu przepadają.