Rentowność polskich 10-latek najniżej od września ub.r.

Główne indeksy rynku akcji w USA wzrosły w piątek o ponad 2 proc. (S&P 500 +2,28 proc., DJIA +2,13 proc., Nasdaq Composite +2,56 proc.), przy czym te dwa pierwsze indeksy osiągnęły swe najwyższe poziomy od ponad 2 tygodni. "Zazieleniły" się dziś rano również rynki akcji Azji i Oceanii. Największe – ponad 2,6 proc. – wzrosty notowały dziś główne indeksy giełd na Tajwanie i w Korei Południowej.

Dziś rano najwyższy od 2019 roku poziom osiągnął brytyjski indeks rynku akcji UK100. Zmiany niemieckiego DAX-a i francuskiego CAC-40 były niewielkie (+0,22 proc. i +0,05 proc. ok. godz. 9:30).WIG-20 zwyżkując ok. 9:35 proc. o 1,38 proc. osiągnął dziś najwyższy poziom od końca kwietnia ub.r. Rosły dziś rano wszystkie indeksy sektorowe GPW (najsilniej o ponad 4 proc. WIG-Górnictwo; o prawie 4,5 proc. zwyżkował dziś kurs akcji KGHM). Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne (lub historyczne) maksima osiągnęły dziś rano kursy akcji spółek XTB, Ciech i Benefit. Wśród składników sWIG-u 80 swe owe cykliczne (lub historyczne) osiągnęły dziś ceny akcji spółek PCC Rokita, Torpol, Votum, Mirbud oraz AB PL.W piątek swój najwyższy poziom od 2015 roku osiągnęła rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu Japonii (0,498 proc.). Dziś rano rentowności skarbowych 10-latek w USA i krajach europejskich rosły. Jedynym wyjątkiem były polskie 10-latki, który rentowność spadła poniżej poziomu 6 proc. osiągając najniższy poziom od września ub.r.Ceny kontraktów na gaz ziemny w USA (Henry Hub na NYMEX-ie) w piątek odbiła się ze swojego najniższego poziomu od końca 2021 roku i dziś rano kontynuowała zwyżkę (+4,53 proc. ok. godz. 9:10). Ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE rosły dziś rano o ponad 2,3 proc. W poniedziałkowy poranek rosły ceny kontraktów na metale szlachetne. Cena złota była najwyżej od maja ub.r. (+0,53 proc.). Platyna była najdroższa od marca 2022 (+0,14 proc.). Cena kontraktów na miedź na COMEX-ie osiągnęła dziś najwyższy poziom od czerwca ub.r.Kurs USD/JPY, który wczoraj próbował przełamać w górę poziom 134 JPY, ale poniósł porażkę, utrzymywał się dziś tuż nad poziomem 120 JPY (+0,07 proc. ok. godz. 9:05). Kurs EUR/USD wracał dziś rano w okolice poziomu 1,07 (+0,39 proc. ok. godz. 9:05). Najsilniejszy od 1,5 roku był dziś względem amerykańskiego dolara dolar singapurski. Czeska korona była dziś najsilniejsza względem euro od 2011 roku.Polski złoty lekko się umacniał względem amerykańskiego dolara (USD/PLN -0,23 proc. ok. godz. 9:05) i lekko osłabiał względem euro (EUR/PLN +0,2 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara wzrósł dziś rano do najwyższego poziomu od ponad 3 tygodni przekraczając poziom 17000 USD (+1,39 proc. ok. godz. 9:00).