WIG-20 powyżej poziomu 1900 pkt.

WIG-20 wzrósł wczoraj o 3,04 proc. przekraczając po raz pierwszy od końca kwietni ub.r. poziom 1900 pkt. W efekcie pod względem skali 3-miesięczne wzrostu (+38,2 proc.) indeks ten – wśród głównych indeksów światowych rynków akcji – ustępuje jedynie indeksom z krajów o bardzo wysokiej inflacji (argentyńskiemu Merval-owi oraz tureckiemu XU100). Dziś rano WIG-20 lekko spadał (-0,36 proc. ok. godz. 9:40).

Wczorajsza sesja na rynku akcji w USA zakończyła się mieszanym wynikiem. Początkowe zyski zostały w dalszej części sesji skasowane (S&P 500 -0,08 proc., DJIA -0,34 proc., Nasdaq Composite +0,63 proc.). Dziś rano ceny kontraktów na S&P 500 notowały niewielkie zmiany (-0,05 proc. ok. godz. 9:45).Na rynkach akcji Azji i Oceanii przeważały dziś niewielkie spadki (największy – o 1,28 proc – notował singapurski Straits Times). Najsilniej – o +0,78 proc. – rósł dziś japoński Nikkei 225.Niewielkie spadki cen akcji dominowały na początku wtorkowej sesji również w Europie (DAX -0,28 proc., CAC 40 -0,56 proc. ok. godz. 9:50).Na GPW najwyższy poziom od listopada 2021 osiągnął dziś rano kurs akcji PZU. Wśród składników mWIG-u 40 swe przynajmniej roczne maksima ustanowiły dziś ceny akcji spółek Eurocash, Ciech i XTB. Wśród składników indeksu sWIG-80 podobnie było w przypadku cen akcji spółek PCC Rokita, Torpol oraz AB PL.Na najwyższym od 2015 roku poziomie przebywała dziś rentowność japońskich 10-letnich obligacji skarbowych (0,5 proc.). Lekko rosła dziś rano rentowność 10-latek w USA i krajach europejskich. Rentowność 10-letnich obligacji polskiego rządu utrzymywała się w pobliżu swojego 4-miesięcznego minimum poniżej poziomu 6 proc.Wczoraj dosyć silnie wzrosły ceny kontraktów na gaz ziemny w Europie (w Wielkiej Brytanii +8,02 proc., w Holandii +6,48 proc.), ale dziś rano cena kontraktów na amerykański gaz ziemny na NYMEX-ie spadała ok. godz. 9:30 o 4,68 proc. utrzymując się poniżej poziomu 4 USD. Minimalnie – o mniej niż 0,5 proc. – taniały dziś kontrakty na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE. Cena kontraktów na kakao na ICE osiągnęła dziś najwyższy poziom od kwietnia ub.r.Bardzo sennie było dziś rana na rynku polskiego złotego (EUR/PLN +0,03 proc., USD/PLN -0,02 proc. ok. godz. 9:25).Kurs EUR/USD utrzymywał się dziś rano w pobliżu swego osiągniętego wczoraj najwyższego od początku czerwca ub.r. poziomu (+0,09 proc. ok. godz. 9:25). Amerykański dolar notował dziś rano niewielka zmianę względem japońskiego jena (USD/JPY 0,06 proc.) utrzymując się w okolicach poziomu 132 JPY.Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara wzrósł wczoraj do najwyższego poziomu od ponad 3 tygodni przekraczając poziom 17000, a dziś ok. godz. 9:20 rósł o 0,18 proc.